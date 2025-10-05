39,1 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło Barbarę Nowacką w roli ministra edukacji narodowej; przeciwnego zdania jest 47,6 proc. badanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Pracownia United Surveys zadała uczestnikom badania na zlecenie WP pytanie, jak oceniają Barbarę Nowacką w roli ministra edukacji narodowej.
Wyniki badania
Według sondażu, pozytywnie ocenia Nowacką 39, 1 proc. ankietowanych, przy czym odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” udzieliło 4,3 proc. badanych, a „raczej pozytywnie” 34,8 proc.
Negatywnie o Nowackiej w roli szefowej MEN wypowiedziało się 47,6 proc. badanych, z czego odpowiedzi „zdecydowanie negatywnie” udzieliło 38 proc. ankietowanych, a „raczej negatywnie” - 9,6 proc.
13,3 proc. badanych odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Polityczny podział
Najlepszą opinią, jak zauważa Wirtualna Polska, minister edukacji cieszy się wśród wyborców koalicji rządzącej. Pozytywną ocenę wystawiło jej 81 proc. z nich. 8 proc. ankietowanych z tej grupy oceniło ją „raczej negatywnie”, a 11 proc. ankietowanych wyborców koalicji udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Natomiast wśród wyborców PiS i Konfederacji pozytywnie Nowacką oceniło 23 proc. badanych, przeciwnego zdania było 71 proc. badanych z tej grupy, zaś 6 proc. nie miało zdania w tej kwestii.
Wśród wyborców innych ugrupowań 26 proc. oceniło minister pozytywnie, zaś 46 proc. negatywnie. 28 proc. badanych w tej grupie udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Sondaż
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI / CAWI 26-28 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie N=1000.
