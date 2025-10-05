Posłanka KO Magdalena Filiks najpierw napisała wpis na X, gdzie „literówką” nazwała Polskę 2050 kur…ą, potem sama z tego drwiła, przekonując, że pomyliła „kurę z prawdą”, a teraz ubolewa nad tym, że Polska 2050 i jej zwolennicy ją atakują.
CZYTAJ TAKŻE: Magdaleny Filiks z KO „dialog” z koalicjantami! „K…a z obciętą głową”. Śliz z Polski 2050: Proponuję dwa głębokie wdechy
Raczej jak k…a z obciętą głową, która biega w 3 struny podwórka i po drodze wszystko zadeptuje
— pisała Magdalena Filiks, pisząc o decyzji Polski 2050 o rekomendowaniu minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera.
Drwiny z literówki
Potem posłanka usunęła swój wpis, przekonując, że była to literówka, ale mimo to… dalej drwiła z Polski 2050.
Nie pytałam czy mogę pomylić kurę z prawdą - przysięgam - nie zamierzone
— szydziła.
To jednak są emocje, jak się z kury robi kur…ę
— drwiła w innym, skasowanym tweecie.
W innym wpisie przyznawała natomiast innemu internaucie racje, że wpis był dobry w oryginalnej pisowni.
Teraz Filiks się żali
Teraz Magdalena Filiks postanowiła robić z siebie… ofiarę w mediach społecznościowych.
Tysiące wpisów i komentarzy pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Setki wiadomości, głównie od członków pani partii. Mogę podrzucić kilka przykładów, choć chyba szkoda weekendu. To wyłącznie pani zasługa i konkretnie celowe działanie. Pani się stara o posadę wicepremiera, czy coś w ONZ?
— pytała żaląc się.
W innym wpisie przekonywała, że nieświadomie popełniła literówkę i teraz za jest atakowana, nie wspominając jednak, że sama wcześniej sama nie kryła swojej radości, że do takiej „literówki” doszło.
Nie wiem, czym różnią się od pisu - ale metody te same. Zupełnie świadomie kłamią i nakręcają hejt - wiedząc że zrobiłam literówkę, którą natychmiast usunęłam. Jest w tym coś przerażającego. Ich członkowie wysyłają mi obrzydliwe wiadomości z prawdziwymi wyzwiskami
— grzmiała.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742374-filiks-robi-z-siebie-ofiare-hejtu-i-atakuje-politykow-pl2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.