50% taniej
Posłanka KO Magdalena Filiks najpierw napisała wpis na X, gdzie „literówką” nazwała Polskę 2050 kur…ą, potem sama z tego drwiła, przekonując, że pomyliła „kurę z prawdą”, a teraz ubolewa nad tym, że Polska 2050 i jej zwolennicy ją atakują.

Raczej jak k…a z obciętą głową, która biega w 3 struny podwórka i po drodze wszystko zadeptuje

— pisała Magdalena Filiks, pisząc o decyzji Polski 2050 o rekomendowaniu minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera.

Drwiny z literówki

Potem posłanka usunęła swój wpis, przekonując, że była to literówka, ale mimo to… dalej drwiła z Polski 2050.

Nie pytałam czy mogę pomylić kurę z prawdą - przysięgam - nie zamierzone

— szydziła.

To jednak są emocje, jak się z kury robi kur…ę

— drwiła w innym, skasowanym tweecie.

W innym wpisie przyznawała natomiast innemu internaucie racje, że wpis był dobry w oryginalnej pisowni.

Teraz Filiks się żali

Teraz Magdalena Filiks postanowiła robić z siebie… ofiarę w mediach społecznościowych.

Tysiące wpisów i komentarzy pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Setki wiadomości, głównie od członków pani partii. Mogę podrzucić kilka przykładów, choć chyba szkoda weekendu. To wyłącznie pani zasługa i konkretnie celowe działanie. Pani się stara o posadę wicepremiera, czy coś w ONZ?

— pytała żaląc się.

W innym wpisie przekonywała, że nieświadomie popełniła literówkę i teraz za jest atakowana, nie wspominając jednak, że sama wcześniej sama nie kryła swojej radości, że do takiej „literówki” doszło.

Nie wiem, czym różnią się od pisu - ale metody te same. Zupełnie świadomie kłamią i nakręcają hejt - wiedząc że zrobiłam literówkę, którą natychmiast usunęłam. Jest w tym coś przerażającego. Ich członkowie wysyłają mi obrzydliwe wiadomości z prawdziwymi wyzwiskami

— grzmiała.

