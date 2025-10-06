Bartosz Wieliński w „Gazecie Wyborczej” załamywał ręce nad tym, że doradca prezydenta Karola Nawrockiego profesor Andrzej Nowak weźmie udział w konferencji organizowanej w Berlinie przez Alternatywę dla Niemiec. „Jeśli ktoś ma tłumaczyć Niemcom historię i polski punkt widzenia, to właśnie takie wybitne postacie jak profesor Andrzej Nowak” - skomentował sprawę w serwisie X poseł PiS Andrzej Śliwka.
Profesor Andrzej Nowak ma 8 października wygłosić wykład dla niemieckich polityków z Alternatywy dla Niemiec w jednym z budynków kompleksu Bundestagu.
Sprawa ta wywołała wściekłość „Gazety Wyborczej”, która oburzała się na to, że członek obozu prezydenta rozmawia z niemiecką prawicą.
Stanowisko historyka
Do sprawy w rozmowie z „GW” odniósł się sam prof. Nowak.
Jadę do Berlina jako historyk. Zaproszono mnie cztery miesiące temu, jeszcze przed wyborami
— podkreślił.
Prawdziwa istota sprawy
Do ataków tych odniósł się mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
Wieliński nigdy tego nie rozumiał, nie rozumie i nie zrozumie. To po prostu wykracza poza jego możliwości
— zaznaczył.
Jeśli ktoś ma tłumaczyć Niemcom historię i polski punkt widzenia, to właśnie takie wybitne postacie jak profesor Andrzej Nowak
— dodał.
as/X/Gazeta Wyborcza
