"Wyborcza" ubolewa, że prof. Nowak ma wygłosić konferencję dla AfD. Śliwka: Będzie tłumaczył Niemcom historię. Wieliński tego nie rozumie

Bartosz Wieliński w „Gazecie Wyborczej” załamywał ręce nad tym, że doradca prezydenta Karola Nawrockiego profesor Andrzej Nowak weźmie udział w konferencji organizowanej w Berlinie przez Alternatywę dla Niemiec. „Jeśli ktoś ma tłumaczyć Niemcom historię i polski punkt widzenia, to właśnie takie wybitne postacie jak profesor Andrzej Nowak” - skomentował sprawę w serwisie X poseł PiS Andrzej Śliwka.

Profesor Andrzej Nowak ma 8 października wygłosić wykład dla niemieckich polityków z Alternatywy dla Niemiec w jednym z budynków kompleksu Bundestagu.

Sprawa ta wywołała wściekłość „Gazety Wyborczej”, która oburzała się na to, że członek obozu prezydenta rozmawia z niemiecką prawicą.

Stanowisko historyka

Do sprawy w rozmowie z „GW” odniósł się sam prof. Nowak.

Jadę do Berlina jako historyk. Zaproszono mnie cztery miesiące temu, jeszcze przed wyborami

— podkreślił.

Prawdziwa istota sprawy

Do ataków tych odniósł się mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.

Wieliński nigdy tego nie rozumiał, nie rozumie i nie zrozumie. To po prostu wykracza poza jego możliwości

— zaznaczył.

Jeśli ktoś ma tłumaczyć Niemcom historię i polski punkt widzenia, to właśnie takie wybitne postacie jak profesor Andrzej Nowak

— dodał.

as/X/Gazeta Wyborcza

