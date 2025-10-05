„My publicznie, tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, proponowaliśmy zaraz po wyborach koalicję z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem, wspieraną przez Prawo i Sprawiedliwość w taki czy inny sposób, czy to jako rząd mniejszościowy, czy wręcz rząd koalicyjny. Wtedy PSL to zdecydowanie odrzuciło. Ten antagonizm między PiS-em a PSL-em był wówczas zbyt silny. PSL miało do nas szereg pretensji z czasów, kiedy my rządziliśmy” - przypomniał Adam Bielan, europoseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24.
Adam Bielan został zapytany o to, czy możliwy jest scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość pomoże Szymonowi Hołowni w pozostaniu na funkcji marszałka Sejmu, co mogłoby doprowadzić do upadku większości rządowej.
Wiemy, że dzisiaj myśli pana marszałka Hołowni są gdzie indziej, krążą wokół Nowego Jorku i stanowiska w ONZ, natomiast uważam, że to jest scenariusz możliwy, realny
— podkreślił.
Rozmowy z PSL-em
Polityk zwrócił w tym kontekście uwagę na rozmowy Prawa i Sprawiedliwości z ludowcami.
My publicznie, tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, proponowaliśmy zaraz po wyborach koalicję z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem, wspieraną przez Prawo i Sprawiedliwość w taki czy inny sposób, czy to jako rząd mniejszościowy, czy wręcz rząd koalicyjny. Wtedy PSL to zdecydowanie odrzuciło. Ten antagonizm między PiS-em a PSL-em był wówczas zbyt silny. PSL miało do nas szereg pretensji z czasów, kiedy my rządziliśmy
— przypomniał.
Z jednej strony czas leczy rany, a z drugiej strony PSL dzisiaj jest w coraz trudniejszej sytuacji. Jest poniżej progu i jeżeli nic się nie wydarzy, to za kilkanaście miesięcy będzie mu złożona propozycja nie do odrzucenia, czyli start z list Platformy Obywatelskiej, który będzie końcem tej formacji
— przestrzegł.
PSL lubi się przyznawać do tradycji jeszcze PSL-u Mikołajczyka, więc ma ponad stuletnią tradycję i to będzie koniec, zwinięcie tego sztandaru
— ostrzegł.
Trzeba czekać
Adam Bielan ocenił, że Kosiniak-Kamysz ma tego świadomość.
Wyraźnie powiedział trzy tygodnie temu w wywiadzie dla Bogdana Romanowskiego w Radiu Zet, że nie wyobraża sobie startu z list Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli chce startować samodzielnie, to musi pokazać, że jest od Platformy niezależny, że się od niej różni. Zobaczymy
— mówił.
Myślę, że dzisiaj trzeba poczekać na kongres PSL-u, który się odbędzie bodaj 19 listopada, a po rozstrzygnięciach na kongresie być może PSL będzie skłonny na bardziej asertywną politykę wobec Tuska
— ocenił.
Pozycja Kosiniaka-Kamysza
Polityk został zapytany o to, czy według jego wiedzy w PSL-u może dojść do zmiany lidera.
Moim zdaniem Kosniak-Kamysz ma bardzo silną pozycję w partii i jego reelekcja jest niezagrożona. Natomiast zawsze w PSL-u bardzo ważne są wybory na szefa Rady Naczelnej. To jest stanowisko niezwykle ważne, wybierane przez kongres
— podkreślił.
Cztery lata temu wystartowało trzech polityków. Pan Klimczak, bliski współpracownik pana Kosiniaka-Kamysza, mający jego wsparcie - pan Zgorzelski i pan Pawlak. Pan Klimczak odpadł w pierwszej turze. W drugiej turze Kosiniak-Kamysz poparł pana Zgorzelskiego przeciwko Pawlakowi i przegrał. Waldemar Pawlak jest szefem Rady Naczelnej wbrew Kosiniakowi i teraz będzie się starał o reelekcję przeciwko Piotrowi Zgorzelskiemu. Zobaczymy, kto wygra
— kontynuował.
as/wPolsce24
