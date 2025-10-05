TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. PSL nad przepaścią. Bielan: "Jeżeli chce startować samodzielnie, to musi pokazać, że jest od Platformy niezależne"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Adam Bielan / autor: Fratria
Adam Bielan / autor: Fratria

My publicznie, tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, proponowaliśmy zaraz po wyborach koalicję z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem jako premierem, wspieraną przez Prawo i Sprawiedliwość w taki czy inny sposób, czy to jako rząd mniejszościowy, czy wręcz rząd koalicyjny. Wtedy PSL to zdecydowanie odrzuciło. Ten antagonizm między PiS-em a PSL-em był wówczas zbyt silny. PSL miało do nas szereg pretensji z czasów, kiedy my rządziliśmy” - przypomniał Adam Bielan, europoseł PiS na antenie Telewizji wPolsce24.

Adam Bielan został zapytany o to, czy możliwy jest scenariusz, w którym Prawo i Sprawiedliwość pomoże Szymonowi Hołowni w pozostaniu na funkcji marszałka Sejmu, co mogłoby doprowadzić do upadku większości rządowej.

Wiemy, że dzisiaj myśli pana marszałka Hołowni są gdzie indziej, krążą wokół Nowego Jorku i stanowiska w ONZ, natomiast uważam, że to jest scenariusz możliwy, realny

— podkreślił.

Rozmowy z PSL-em

Polityk zwrócił w tym kontekście uwagę na rozmowy Prawa i Sprawiedliwości z ludowcami.

— przypomniał.

— przypomniał.

Z jednej strony czas leczy rany, a z drugiej strony PSL dzisiaj jest w coraz trudniejszej sytuacji. Jest poniżej progu i jeżeli nic się nie wydarzy, to za kilkanaście miesięcy będzie mu złożona propozycja nie do odrzucenia, czyli start z list Platformy Obywatelskiej, który będzie końcem tej formacji

— przestrzegł.

PSL lubi się przyznawać do tradycji jeszcze PSL-u Mikołajczyka, więc ma ponad stuletnią tradycję i to będzie koniec, zwinięcie tego sztandaru

— ostrzegł.

Trzeba czekać

Adam Bielan ocenił, że Kosiniak-Kamysz ma tego świadomość.

Wyraźnie powiedział trzy tygodnie temu w wywiadzie dla Bogdana Romanowskiego w Radiu Zet, że nie wyobraża sobie startu z list Platformy Obywatelskiej, ale jeżeli chce startować samodzielnie, to musi pokazać, że jest od Platformy niezależny, że się od niej różni. Zobaczymy

— mówił.

Myślę, że dzisiaj trzeba poczekać na kongres PSL-u, który się odbędzie bodaj 19 listopada, a po rozstrzygnięciach na kongresie być może PSL będzie skłonny na bardziej asertywną politykę wobec Tuska

— ocenił.

Pozycja Kosiniaka-Kamysza

Polityk został zapytany o to, czy według jego wiedzy w PSL-u może dojść do zmiany lidera.

Moim zdaniem Kosniak-Kamysz ma bardzo silną pozycję w partii i jego reelekcja jest niezagrożona. Natomiast zawsze w PSL-u bardzo ważne są wybory na szefa Rady Naczelnej. To jest stanowisko niezwykle ważne, wybierane przez kongres

— podkreślił.

Cztery lata temu wystartowało trzech polityków. Pan Klimczak, bliski współpracownik pana Kosiniaka-Kamysza, mający jego wsparcie - pan Zgorzelski i pan Pawlak. Pan Klimczak odpadł w pierwszej turze. W drugiej turze Kosiniak-Kamysz poparł pana Zgorzelskiego przeciwko Pawlakowi i przegrał. Waldemar Pawlak jest szefem Rady Naczelnej wbrew Kosiniakowi i teraz będzie się starał o reelekcję przeciwko Piotrowi Zgorzelskiemu. Zobaczymy, kto wygra

— kontynuował.

as/wPolsce24

