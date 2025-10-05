TYLKO U NAS

Port w Elblągu nadal bez unijnych funduszy. Gróbarczyk: Będzie nieczynny aż do 2030 r. "Tusk hamuje wszystkie prace"

Port w Elblągu będzie nieczynny aż do 2030 roku. To jednoznacznie pokazuje, że Tusk hamuje wszystkie prace i działa na szkodę tego portu” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Marek Gróbarczyk. W dalszym ciągu Komisja Europejska nie odblokowała 40 mln euro, które miały wesprzeć inwestycje portowe. „Słyszeliśmy, że Tusk pojedzie do Brukseli i załatwi wszystko, co tylko chcemy. Załatwi pieniądze i natychmiast odblokuje KPO. Okazuje się, że on nic tam nie ma do powiedzenia. Środki na rozwój portu w Elblągu ciągle są zablokowane” - podkreśla nasz rozmówca.

Ukończony w 2022 r. przekop Mierzei Wiślanej wraz z torem żeglugowym to nie tylko okno na świat dla Elbląga, ale także strategiczna inwestycja dla całej Polski. Umożliwia wpłynięcie na Zalew Wiślany z pominięciem rosyjskich wód terytorialnych. Inwestycja powinna być kontynuowana w zakresie rozbudowy portu w Elblągu. Niestety obecne władze w Warszawie i Elblągu o tym nie myślą. …

