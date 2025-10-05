Na stronie internetowej resortu obrony pojawił się formularz zgłoszeniowy. Dedykowany jest polskim firmom, które chciałyby nawiązać współpracę z MON i dostarczać produkty oraz rozwiązania dla Wojska Polskiego. Do sprawy odniósł się były szef resortu Mariusz Błaszczak. „Mam tylko nadzieję, że ta inicjatywa nie podzieli losu większości Waszych inicjatyw i nie okaże się działaniem propagandowym” - skomentował na portalu X.
Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło na swojej stronie www formularz zgłoszeniowy.
Za jego pośrednictwem przedsiębiorstwa oraz instytucje mogą zgłaszać propozycje produktów, usług oraz projektów badawczo-rozwojowych, które - zdaniem zgłaszających - mogą znaleźć zastosowanie w realizowanych lub planowanych programach modernizacyjnych SZ RP, a także w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców”
— czytamy na stronie MON.
Błaszczak: Motywuje MON do pracy
Do działania MON odniósł się były szef resortu w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Błaszczak. Zamieścił na portalu X wpis.
Dobrze wiedzieć, że motywuję MON do pracy. Dzięki temu, że ujawniłem informacje o problemach z zakupem rakiet do F-35, pieniądze nagle się znalazły. Zaledwie kilka dni po tym jak ogłosiłem swój program „Polska armia, polski sprzęt” oraz program współpracy ze start-upami, wiceminister obrony przygotował formularz zgłoszeniowy dla firm, które chcą współpracować z wojskiem
— napisał.
Dodał, że dobrze by było, żeby szefostwo resortu wykazywało się większą inicjatywą.
Lepiej, gdyby kierownictwo MON samo wychodziło z inicjatywami, ale powtórzę to co mówiłem już wcześniej - jak nie umiecie rządzić, to korzystajcie z dobrych wzorców i pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. W końcu chodzi o bezpieczeństwo Polski
— doradził.
Błaszczak zwrócił się również do Cezarego Tomczyka, który chwalił się wdrożonym rozwiązaniem.
Panu wiceministrowi podpowiadam, że sam formularz internetowy to za mało. Trzeba przygotować kompleksowe regulacje - na poziomie ustawowym, jak i wewnętrznym - które pozwolą na korzystanie z polskich technologii i polskiego przemysłu w jeszcze większym zakresie. Mam tylko nadzieję, że ta inicjatywa nie podzieli losu większości Waszych inicjatyw i nie okaże się działaniem propagandowym
— zakończył.
