TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rządzący będą chcieli "likwidować" CBA rozporządzeniem? Wójcik: "Oczywiście jest to prawnie niemożliwe, ale to są kłamcy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Michał Wójcik / autor: Fratria
Michał Wójcik / autor: Fratria

Donald Tusk nienawidzi tej służby i od lat powtarzał, że chce zamknąć CBA. Dlaczego? Dlatego, że oni nie chcą, aby ktokolwiek patrzył im na ręce” - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Rząd kolejny raz przyjął projekt ustawy o likwidacji CBA. Zgodnie z nim ma ono przestać istnieć z dniem 1 maja 2026 roku. Wątpliwe jednak, by na taką rozwiązanie zgodził się prezydent Karol Nawrocki.

CZYTAJ TAKŻE: Potrafią tylko niszczyć! Koalicja 13 grudnia zaplanowała likwidację CBA na 1 maja. Rządzący przymierzają się do tego już drugi raz

Prawdziwe cele

Pytamy byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Michała Wójcika o to, dlaczego rządzący tak bardzo chcą likwidacji CBA, że decydują się na kolejną próbę jego skasowania.

Donald Tusk nienawidzi tej służby i od lat powtarzał, że chce zamknąć CBA

— wskazuje.

Dlaczego? Dlatego, że oni nie chcą, aby ktokolwiek patrzył im na ręce. Po to zajęli prokuraturę, gdzie jest teraz nielegalny prokurator krajowy. Potem zrobili skok na stanowiska prezesów i wiceprezesów sadów i wbrew prawu powymieniali ludzi na tych stanowiskach

— mówi.

Ostatnio minister Żurek zrobił skok na losowanie sędziów, wydając rozporządzenie, które jest sprzeczne z konstytucją

— podkreśla.

I teraz okazuje się, że chcą likwidować CBA, co oznaczać będzie, że nikt nie będzie patrzył na złodziejstwa i inne różne rzeczy

— dodaje.

Likwidacja rozporządzeniem

Michał Wójcik przestrzega, że rządzący w sytuacji weta prezydenta Karola Nawrockiego, być może będą chcieli zlikwidować tę służbę przy pomocy rozporządzenia.

Oczywiście jest to prawnie niemożliwe, ale to są kłamcy

— zaznacza.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych