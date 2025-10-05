„Donald Tusk nienawidzi tej służby i od lat powtarzał, że chce zamknąć CBA. Dlaczego? Dlatego, że oni nie chcą, aby ktokolwiek patrzył im na ręce” - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Rząd kolejny raz przyjął projekt ustawy o likwidacji CBA. Zgodnie z nim ma ono przestać istnieć z dniem 1 maja 2026 roku. Wątpliwe jednak, by na taką rozwiązanie zgodził się prezydent Karol Nawrocki.
CZYTAJ TAKŻE: Potrafią tylko niszczyć! Koalicja 13 grudnia zaplanowała likwidację CBA na 1 maja. Rządzący przymierzają się do tego już drugi raz
Prawdziwe cele
Pytamy byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Michała Wójcika o to, dlaczego rządzący tak bardzo chcą likwidacji CBA, że decydują się na kolejną próbę jego skasowania.
Donald Tusk nienawidzi tej służby i od lat powtarzał, że chce zamknąć CBA
— wskazuje.
Dlaczego? Dlatego, że oni nie chcą, aby ktokolwiek patrzył im na ręce. Po to zajęli prokuraturę, gdzie jest teraz nielegalny prokurator krajowy. Potem zrobili skok na stanowiska prezesów i wiceprezesów sadów i wbrew prawu powymieniali ludzi na tych stanowiskach
— mówi.
Ostatnio minister Żurek zrobił skok na losowanie sędziów, wydając rozporządzenie, które jest sprzeczne z konstytucją
— podkreśla.
I teraz okazuje się, że chcą likwidować CBA, co oznaczać będzie, że nikt nie będzie patrzył na złodziejstwa i inne różne rzeczy
— dodaje.
Likwidacja rozporządzeniem
Michał Wójcik przestrzega, że rządzący w sytuacji weta prezydenta Karola Nawrockiego, być może będą chcieli zlikwidować tę służbę przy pomocy rozporządzenia.
Oczywiście jest to prawnie niemożliwe, ale to są kłamcy
— zaznacza.
