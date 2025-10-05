TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kempa: Żurek chce teraz zabłysnąć przed Tuskiem, choć nie ma spójnej wizji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

Pan minister Żurek, ustanowiony mocą decyzji w ramach rekonstrukcji, chce teraz niesamowicie zabłysnąć przed samym premierem Donaldem Tuskiem i generalnie wymyślić na siłę jakąś reformę, bo to, że on nie ma żadnej wizji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, spójnej, przejrzystej, jasnej, kompleksowej, to jest oczywiste. Wybiera sobie te elementy, które mogą być spełnieniem życzenia Donalda Tuska” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Beata Kempa, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

Beata Kempa odniosła się w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim w programie „Kontra” do rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które de facto likwiduje system losowania sędziów w sądach powszechnych.

Przypomnijmy, że sam system losowania sędziów był bardzo dobrze przyjęty…

