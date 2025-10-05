Minister Marcin Kierwiński jest zachwycony tym, że europejskie kraje zaczynają przykładać większą wagę do spraw bezpieczeństwa, tak jak robi to Polska. „Jesteśmy dziś liderem UE w tym obszarze” - napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA. Zapomniał jednak dodać, że tę linię wytyczył poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy, bo jego formacja - Platforma Obywatelska - przez lata próbowała tę politykę torpedować. „Gdybyście to wy odpowiadali za bezpieczeństwo w 2021 roku, to na naszej wschodniej granicy nie byłoby żadnego zabezpieczenia” - odświeżył Kierwińskiemu pamięć europoseł PiS Piotr Müller.
Minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska, który do niedawna był jeszcze europosłem, jest z siebie bardzo zadowolony. Zauważa, że kwestie bezpieczeństwa stały się dziś dla europejskich krajów priorytetowe, tak, jak dla Polski.
Cała Europa w sprawach bezpieczeństwa granic zaczyna mówić głosem Polski. Jesteśmy dziś liderem UE w tym obszarze. Tu nie ma mowy o półśrodkach. Czas dziurawego płotu na granicy i wydawania lewych wiz wszystkim jak leci odszedł w niepamięć
— napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński szef MSWiA. Zapomniał jednak dodać, że ten kierunek został wyznaczony przez poprzedni rząd, który szybko zareagował na zagrożenie spowodowane atakiem hybrydowym na wschodniej granicy oraz wywołaną przez Rosję wojną.
Gdyby PO rządziła w 2021 r.
Dobre samopoczucie zburzył Kierwińskiemu były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego europoseł PiS Piotr Müller. Uświadomił mu, jak wyglądałaby Polska, gdyby to politycy Platformy Obywatelskiej sprawowali władze na początku ataku hybrydowego Rosji i Białorusi.
Pamięć bywa krótka, ale przypomnę, bo gdybyście to Wy odpowiadali za bezpieczeństwo w 2021 roku, to na naszej wschodniej granicy nie byłoby żadnego zabezpieczenia. To Pana formacja głosowała przeciwko zaporze na granicy.
Nie wspominając, co robili Wasi politycy na granicy w tamtym czasie, przeszkadzając służbom w wykonywaniu swoich obowiązków
— napisał na X europoseł PiS Piotr Müller i aby nie być gołosłownym, dołączył wyniki głosowania posłów w sprawie zapory na wschodniej granicy z 2021 r.
Słowa Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej, skomentował także poseł PiS Jan Mosiński.
Jak głosowaliście nad ustawą o budowie zapory na granicy z Białorusią w 2021? Pomogę, głosowaliście HIPOKRYTO przeciwko tej ustawie czyli przeciwko budowie więc milczcie!
— dorzucił ostro poseł PiS Jan Mosiński.
Trudno się z tą krytyką nie zgodzić. Wystarczy przypomnieć, jak zachował się rząd, w którym Kierwiński jest ministrem odpowiedzialnym m.in. za bezpieczeństwo, kiedy przez naszą granicę z Niemcami zaczęto przerzucać nielegalnych migrantów. Kontrole na zachodniej granicy oraz na granicy z Litwą wprowadzono dopiero po tym, jak wolontariusze Ruchu Obrony Granic zaczęli patrolować i wyłapywać przypadki przeprowadzania przez niemieckie służby nielegalnych migrantów na naszą stronę.
koal/X
