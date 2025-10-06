„Namawiam jako poseł, ale przede wszystkim obywatel, żeby sędziowie się nie złamali. Żebyśmy nie wracali do dyktatury, którą w Polsce już przeżyliśmy. Te czasy za sprawą pana ministra Żurka z Donaldem Tuskiem do nas wracają. To są najgorsze czasy naszej historii i mam nadzieję, że to się nie będzie działo, że sędziowie staną w wolnej Polsce na wysokości zadania i będą bronić praw konstytucyjnych oraz demokracji, która jest łamana od momentu nielegalnego przejęcia prokuratury” - powiedział poseł PiS Marek Wesoły na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które likwiduje losowanie sędziów.
Poseł stwierdził, że działanie ministra sprawiedliwości to naruszenie niezawisłości sądu.
W składzie trzyosobowym, dwie z nich będą wskazywane. Tacy sędziowie…
