Byli szefowie ukraińskiego IPN Wolodymyr Wiatrowycz i Oleksandr Zinchenko odnieśli się do projektu prezydenckiej ustawy, która zrównuje ideologię banderyzmu z nazizmem i komunizmem. Zapowiadają retorsje. „Nie ograniczyłbym się jednak do kryminalizacji negowania zbrodni Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na ukraińskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej - prawnie zakazałbym propagandy idiotyzmu jako dominującej ideologii dzisiejszej Polski” - skomentował Zinchenko na Facebooku
Prezydent Karol Nawrocki złożył do sejmu projekt ustawy, który zrównuje kult banderyzmu z nazizmem i komunizmem. Ruch głowy państwa nie spodobał się ukraińskim historykom, którzy opublikowali w tej sprawie list otwarty.
W Ukrainie z niepokojem przyjęto próby ustawowego potępienia UPA i OUN (b); wywołają one negatywne reakcje i mogą spotkać się z odpowiedzią na temat pamięci Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich
— odgrażała się grupa ukraińskich historyków.
Zinchenko zapowiada działania odwetowe
Ukraińcy postanowili kontynuować temat. W sprawie głos zabrał były wiceszef tamtejszego IPN Oleksandr Zinchenko, który od kilku dni odnosi się do polskich mediów, które komentują spór na linii Warszawa-Kijów. Zamieścił post na Facebooku, gdzie odgraża się retorsjami.
To nie ambasada reaguje na brednie Nawrockiego, ale ukraińscy historycy. Cóż, nazywanie reakcji historyków na idiotyzmy polskich polityków aktami zemsty jest trochę żenujące, prawda?
— skomentował.
Stwierdził, że zgadza się ze stanowiskiem ukraińskich historyków, ale według niego należy dać mocniejszą odpowiedź.
Nie ograniczyłbym się jednak do kryminalizacji negowania zbrodni Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na ukraińskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej – prawnie zakazałbym propagandy idiotyzmu jako dominującej ideologii dzisiejszej Polski
— dodał.
Zinchenko odniósł się także do słów rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który w Polsacie News powiedział: „To realizacja scenariusza niestety napisanego na Kremlu, czyli wywołanie kolejnego kryzysu na niwie historycznej pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Tu nie ma żadnego symetryzmu”.
Rafale, nie uwierzysz: dokładnie tak brzmi Twój pomysł z Nawrockim, aby ukraińscy historycy zakazali w Polsce ideologii walki o niepodległość Ukrainy. Od strony ukraińskiej brzmi to w zgodzie z Putinem. Nie spodziewałem się, że przyznacie się publicznie, ale w oczekiwaniu Kremla, to nie ukraińscy historycy, tylko wy i wasz szef
— napisał ukraiński historyk.
Wiatrowycz: Polacy źle patrzą na sprawę
Sprawę skomentował również były szef ukraińskiego IPN Wolodymyr Wiatrowycz, obecnie deputowany do parlamentu.
Obecni polscy politycy, próbujący znaleźć przyczynę konfliktu polsko-ukraińskiego w latach II wojny światowej w rzekomo polonofobicznej ideologii „banderyzmu”, którą chcą porównać do nazizmu i komunizmu
— napisał na Facebooku.
Stwierdził, że władze Polski na emigracji widziały sprawę w inny sposób.
W raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rządu Emigracyjnego z Terytoriów Wschodnich za styczeń 1943 r. stwierdzono: „Postawa OUN wobec Polski wynika z ich bezkompromisowej interpretacji programu oderwania od Polski przynajmniej Małopolski Wschodniej, Wołyńskiej i Południowej. „Gdyby Polska z tych ziem chciała zrezygnować z tego co powinna robić, bo otrzyma znaczny teren na północy i zachodzie - byliby gotowi na wspólną antyniemiecką akcję z Polakami”
— dodał.
Czyli przeszkodą w zrozumieniu była niechęć polskich polityków do rezygnacji z terenów zamieszkałych głównie przez Ukraińców
— ocenił.
Ukraińcy zdają się nie rozumieć, jak wielką krzywdą z perspektywy Polski była rzeź dokonana przez OUN i UPA. Prezydent Nawrocki swoim działaniem pokazał, że Polska będzie walczyć o prawdę historyczną, nie zważając na relatywizację ze strony ukraińskich badaczy. W końcu nie chodzi o odwet na naszych wschodnich sąsiadach, tylko sprawiedliwość i szacunek do pomordowanych.
