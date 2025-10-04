„Na pewno odpowie za przekroczenie uprawnień, potężny chaos w sądownictwie” – powiedział prof. Przemysław Czarnek, komentując na antenie Telewizji wPolsce 24 ostatnie działania ministra Waldemara Żurka.
Prof. Czarnek był gościem programu „Minęła 20:05” na antenie Telewizji wPolsce 24, gdzie odniósł się do działań obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Wydaje mi się, że to jest celowe działanie człowieka z epoki komunistycznej i postkomunistycznej. Takie rzeczy zawsze zdarzały się w rewolucjach komunistycznych, lewicowych, lewackich. Nie mając żadnych argumentów merytorycznych, po prostu gwałci się prawo
– powiedział.
Robi rewolucję neomarksistowską, lewacką. On też traci głowę i straci głowę. W przysłowiowym znaczeniu, by nikt mnie nie posądzał. Na pewno odpowie za przekroczenie uprawnień, potężny chaos w sądownictwie. Na pewno odpowie za to, za co podała go do prokuratury pani prezes Manowska. Bo to zastraszanie sędziów Sądu Najwyższego (…) jest działaniem, które jest działaniem przestępczym. Podobnie przestępczym działaniem jest nakazywanie sądom odchodzenia od losowania, które wprowadziła ustawa, przy pomocy aktu niższej rangi
– dodał.
Jak zareagują sędziowie?
Prof. Czarnek ostrzegł też tych, którzy planują stosować się do rozporządzenia ministra Żurka.
Każdy, kto będzie stosował to rozporządzenie Żurka i będzie odstępował od losowania składów sędziowskich i będzie ustalał składy sędziowskie tylko przy pomocy swojego widzi mi się, tylko dlatego, by wydawały wyroki takie, które potrzebne są tej władzy, również będzie przekraczał swoje obowiązki i będzie za to sądzony. I jest to zupełnie oczywiste
– mówił.
