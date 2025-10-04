„Nie cofniemy się o krok. Minister Waldemar Żurek ma plan i będzie go wdrażał. Stoi za nim cała Koalicja 15. października” - napisał na X rzecznik rządu Adam Szłapka. Jego stwierdzenie wywołało falę negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych.
Rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział na krytykę dot. likwidacji systemu losowania sędziów, która dokonała się w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Jeżeli potrzebne i zgodne z Konstytucją zmiany bolą tych, którzy latami demolowali polski system prawny – to tylko potwierdza, że idziemy w dobrym kierunku. Nie cofniemy się o krok. Minister Waldemar Żurek ma plan i będzie go wdrażał. Stoi za nim cała Koalicja 15. października
— napisał na X Adam Szłapka.
„Obrali kurs na zderzenie z rozumem”
Stanowisko Adama Szłapki nie wywołało entuzjazmu w mediach społecznościowych, gdzie komentatorzy podkreślali zwłaszcza fakt, że rozporządzenie ministra jest bezprawne.
My wprowadziliśmy LOSOWANIE sędziów do sprawy USTAWĄ‼️ Wy likwidujecie je bezprawnie ROZPORZĄDZENIEM na rzecz przydzielania sędziów RĘCZNIE przez waszych nominatów w sądach. Nazywacie to co robicie PRZYWRACANIEM praworządności. Przywracacie, ale KOMUNĘ‼️
— ocenił Sebastian Kaleta.
A Pan czytał to, co piszą ludzie tzw. centrum? Właśnie modelowo kompromitujecie całą narrację o „przywracaniu praworządności”. Za rok poziom zaufania do sądów nie będzie na poziomie 36% ale 25%
— przewidywał Bartosz Lewandowski.
Uzależnieni od opinii swojego betonu obrali kurs na zderzenie z rozumem
— zaznaczyła Olga Semeniuk-Patkowska.
To chyba znaczy, że w K15X zaczynają się wątpliwości
— zasugerował Piotr Trudnowski.
Panie Szłapka, wątpliwości co do Waszego „konstytucyjnego” rozwiązania mają wszyscy, od prawa do lewa
— podkreślił Adam Czarnecki.
maz/X
