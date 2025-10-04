TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rybińska: "Netanjahu będzie rozliczony". Orzeł: "Zderzenie morderczej polityki Izraela z tą lewacką, antysemicką"

Sprawdź "Salon Dziennikarski" na antenie wPolsce24 / autor: YT: Telewizja wPolsce24
Wszyscy dobrze wiemy, że Netanjahu przeciąga tę wojnę nie dlatego, że jest w stanie osiągnąć cel, jakim byłaby całkowita likwidacja Hamasu, tylko dlatego, że, ciążą nad nim zarzuty korupcyjne. I tak długo, jak ma ten gabinet wojenny i jest na jego czele, to go nie ruszą” - powiedziała w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24 Aleksandra Rybińska, znawczyni spraw międzynarodowych z Tygodnika „Sieci”.

Jacek Karnowski, redaktor naczelny Telewizji wPolsce24, poruszył ze swoimi gośćmi temat sytuacji w Strefie Gazy i zatrzymania flotylli z misją humanitarną, w której uczestniczy m.in. poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski.

Czy my powinniśmy się o pana Franciszka Sterczewskiego upominać agresywnie i aktywnie?

— zapytał Jacek Karnowski.

Kiedyś, w latach 50., mówiono,…

