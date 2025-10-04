Minister Waldemar Żurek wystąpił dziś na konferencji prasowej wraz z przedstawicielami stowarzyszenia „Iustitia”. Dziennikarze Telewizji wPolsce24 pytali ministra o sprawę jego kontrowersyjnego rozporządzenia, które de facto likwiduje system losowania sędziów w sądach powszechnych. Pytania te wywołały prawdziwie gorącą atmosferę i ostrą wymianę zdań!
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział dziś, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zaprezentuje projekt ustawy „praworządnościowej”. Na zaawansowanym etapie jest też projekt ustawy regulującej kwestie związane z funkcjonowaniem KRS - dodał.
Widzę istotną zbieżność planów ministra sprawiedliwości i tego, czego oczekuje środowisko sędziowskie. Procedujemy ustawę, która pozwoli, by sędziowie, którzy będą chcieli przechodzić w stan spoczynku mogli, zdobywają stosowne zaświadczenie lekarskie, pozostawać dłużej w służbie. Mamy też pomysł, by sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, a chcą wrócić do orzekania i mają odpowiedni stan zdrowia, byli w stanie legalnie powrócić za stół sędziowski
— przekazał Żurek na konferencji prasowej w Warszawie.
Waldemar Żurek poinformował też, że podniósł limity naborów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i prokuratury.
Podniosłem limity naborów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zwiększyliśmy też stypendium dla młodych prawników i na aplikację w przyszłym roku na pierwszy nabór będziemy mieli 185 miejsc na aplikacji sędziowskiej i 125 na aplikacji prokuratorskiej. To znacznie więcej niż dotychczas
— dodał.
Ustawa „praworządnościowa”
Opowiadał też, że Polska wciąż wypłaca odszkodowania z uwagi na orzeczenia europejskich trybunałów. Stwierdził, że w SN i NSA nadal funkcjonują tzw. neosędziowie, dlatego - jak powiedział - przygotował projekt ustawy, który nazwał praworządnościowym.
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy prezentować gotowy projekt ustawy
— zapowiedział.
Deklaruję pełną współpracę z KPRP, z prezydentem, ale moim bezpośrednim zwierzchnikiem jest premier. Jeżeli będą takie oczekiwania, żeby omówić najważniejsze zagadnienia związane z tą ustawą to ja jestem otwarty na dyskusje
— przekonywał minister sprawiedliwości.
Szef MS powiedział też, że na bardzo zaawansowanym etapie jest projekt ustawy regulujący kwestie związane z funkcjonowanie KRS.
„Ziobrolotek”
Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24 pytał ministra Żurka, czy wie, że rozporządzenie dot. likwidacji losowania sędziów jest działaniem wbrew konstytucji i nie może ono negować przepisów właściwej ustawy. Pytał też o użycie przez niego nazwy „Ziobrolotek”.
Nazwa „Ziobrolotek” nie została wymyślona przeze mnie, tylko została wymyślona przez strony i prawników. Nazwę „Ziobrolotek” nie wymyśliłem ja. Ta nazwa była w obiegu i jeżeli każdy z nas porozmawia z fachowcami od informatyzacji, to ten system wzbudzał niepokój wśród osób, które trafiały do sądu. Proszę sobie spojrzeć na sprawę, która była przez media opisywana, gdzie pani poseł Krystyna Pawłowicz wylosowała trzy razy tego samego sędziego, który rozpoznawał jej spory - jeszcze osobę, którą ona wcześniej opiniowała w Krajowej Radzie Sądownictwa to wzbudzało wątpliwości
— odpowiedział minister Żurek.
Będziemy pracować nad tym ustawowo, żeby ten system zdywersyfikować. Być może stworzymy system losowego przydziału w ramach apelacji, ale na pewno bym nie chciał, żeby kontrolę nad nim sprawował najlepszy nawet minister sprawiedliwości. Dzisiaj ten minister jest dobry, dzisiaj jest demokratą, ale jutro będzie autokratą
— próbował bronić swojego bezprawnego pomysłu.
Ten system daje możliwości. Dalej mamy losowy przydział spraw, ale daje możliwości wylosowania referenta i dokooptowania w transparentnej procedurze, która zostanie ustalona między kolegium i prezesem i strony będą ją znały w każdym wydziale
— dodał.
Znów o „dublerach”…
Szymon Szereda z Telewizji wPolsce24 pytał ministra sprawiedliwości, jaki posiada imperatyw, aby w drodze rozporządzeń zmieniać to, co „sankcjonuje całą ordynację sposobu wyłaniania sędziów, przewidzianą przez ustawę”. Szereda pytał również „jaki jest imperatyw ministra sprawiedliwości do tego, aby poczynać takie ustalenia, a jeżeli nie, to kto w Polsce jest ciałem do tego umocowanym, aby móc podważyć status Trybunału Konstytucyjnego, aby móc podważyć status niektórych sędziów, których państwo uważacie za powołany w sposób nielegalny”.
Jeżeli przyjrzy się pan regulaminowi Sądu Najwyższego, który jest uchwalany przez prezydenta, tam jest dokładnie taki sam system. Co więcej, my ten system nie wprowadzamy obligatoryjnie, tylko dajemy przewodniczącemu wydziału możliwość wtedy, kiedy te okoliczności są takie, że usprawni to postępowanie. Proszę sobie porównać te dwa przepisy w Sądzie Najwyższym, które funkcjonują, za które odpowiada pan prezydent. Nie widzimy tutaj zmiany. My dokładnie proponujemy coś podobnego, i to jeszcze nie obligatoryjnie, a fakultatywnie, więc nie wiem dlaczego pan nie zapyta o to kancelarii prezydenta, dlaczego tamte przepisy nie zostały zmienione
— odpierał poprzez atak Waldemar Żurek.
To nie ja kwestionuję, ale 5,5 miliona zapłacili wszyscy obywatele za to, że „neosędziowie” w Sądzie Najwyższym wychodzą i ubierają togi. Orzeczenie Kseroflor przeciwko Polsce powiedziało jasno: „Udział tak zwanych dublerów w składzie powoduje to, że nie mamy sądu” i za to też Polska wypłaciła odszkodowanie
— mówił.
Jak przeczyta pan polską konstytucję w artykule 91. to zobaczy pan, że ratyfikowane przez Polskę umowy, których nie da się pogodzić z ustawami zwykłymi, stoją wyżej niż ustawy zwykłe. To ustawami zwykłymi, „pisowskimi”, zniszczono w Polsce praworządność, a sądy europejskie, które są także naszymi sądami, wydały orzeczenia i one są źródłem prawa w takiej sytuacji. Więc my mamy całą linię orzeczniczą, dotyczącą „neosędziów” w Sądzie Najwyższym
— dodał.
Czyli Waldemar Żurek nie ma sobie nic do zarzucenia i brnie w bezprawnym (kolejnym) działaniu!
maz/wPolityce.pl/PAP/X
