„I to stanowisko chce zdobyć człowiek bez wyższego wykształcenia. Człowiek, który nie ma większych osiągnięć w dziedzinie pracy charytatywnej. Hołownia zawsze powoływał się na jakąś szkołę w Afryce, którą wspierał, ale jest to bardzo duża przesada.(…) Polityczny nierób, człowiek, który łamał prawo i który powinien kiedyś odpowiedzieć za to przed Trybunałem Stanu, ma być nagrodzony wysoką funkcją i reprezentować Polskę? To jest skandaliczny przykład amoralności i politycznego pieczeniarstwa” - ocenił w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Semka, pytany o kandydaturę Szymona Hołowni na wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.
Czy marszałek Szymon Hołownia, który chce porzucić swoją partię na rzecz stanowiska w ONZ, ma szansę na ten urząd?
CZYTAJ TAKŻE:
-Hołownia spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ. „Niestety muszę rozczarować. Nie była to rozmowa o pracę”
-Odejście Szymona Hołowni z krajowej polityki oznacza koniec Polski 2050? Ciekawe i niejednoznaczne wyniki sondażu
Semka: Na takie stanowisko trzeba zasłużyć, a nie skakać jak pasikonik
Szymon Hołownia ciągle boi się Tuska i zależy mu, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podległe członkowi tego rządu, poparło go w staraniach o fotel. To niezła synekurka, bardzo grube pieniądze, limuzyny, latanie po całym świecie za pieniądze między innymi nasze
— ocenił publicysta Piotr Semka.
I to stanowisko chce zdobyć człowiek bez wyższego wykształcenia. Człowiek, który nie ma większych osiągnięć w dziedzinie pracy charytatywnej. Hołownia zawsze powoływał się na jakąś szkołę w Afryce, którą wspierał, ale jest to bardzo duża przesada. To pani Kulczyk utrzymywała tę fundację i to jest przykład skandalu. Polityczny nierób, człowiek, który łamał prawo i który powinien kiedyś odpowiedzieć za to przed Trybunałem Stanu, ma być nagrodzony wysoką funkcją i reprezentować Polskę? To jest skandaliczny przykład amoralności i politycznego pieczeniarstwa
— dodał.
Nie zgadzam się z tymi, którzy mówią: „powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak Polacy zajmowali wysokie stanowiska”. Stanowisko komisarza do spraw uchodźców to jest nagradzanie politycznego pieczeniarza i człowieka, który złamał prawo. Człowiek taki powinien zasłużyć sobie na takie stanowisko, a nie skakać jak pasikonik z jednego stanowiska pieczeniarskiego na drugie
— ocenił publicysta.
Markiewicz: Hołownia chce zrobić to, co kiedyś Tusk
Polityk to nie jest gatunek, to jest rola. Przecież pan Hołownia był dziennikarzem. I jak został politykiem, to nagle wystąpił do Izby Pracy w sprawie statusu posłów, ni stąd, ni zowąd. Nie uczestniczył w zamachu stanu i naśladuje tego, który chciał do tego zamachu zapewne go doprowadzić. Bo premier też rzucił swoje stanowisko, obdarował nas panią Kopacz, która badała kotleciki w pociągu. Ale premier zabawił się całym państwem dla własnej, prywatnej korzyści. I pan Hołownia nie robi niczego nowego
— podkreślił mecenas Marek Markiewicz.
Nie wiem, czy Hołownia dostanie to stanowisko, czy nie. ale od strony logiki to wygląda w ten sposób w tym lewackim i prochińskim ONZ, że nie powinni faceta z Polski jakiegokolwiek mianować komisarzem wysokim jeszcze w dodatku do spraw uchodźców ponieważ Polska nawet za Tuska nie chce przyjmować imigrantów, a w każdym razie to mówi
— zwrócił uwagę Józef Orzeł.
Chiny wyznaczą kogoś z trzeciego świata być może. Myślę, że Chiny rzeczywiście zarządzają teraz szczególnie tym odcinkiem. Nie ma żadnej gwarancji, że on to stanowisko dostanie
— podsumowała Aleksandra Rybińska.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Demolka Żurka w sądownictwie. Mec. Markiewicz w „Salonie Dziennikarskim”: On mówi, że wykonuje misję. To oburzające
jj/ wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742297-semka-o-holowni-polityczny-nierob-ma-byc-nagradzany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.