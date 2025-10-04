„Likwidacja losowania całego składu sądzącego przez MS jest ruchem złym, zmniejszającym przejrzystość rozstrzygania spraw. Ironią losu jest to, że najbardziej z Konstytucją na ustach krytykują tę decyzję ci, którzy całe sądownictwo chcieli wybierać ręcznie, przez upolitycznioną KRS” - napisał prof. Marcin Matczak, prawnik.
Nawet prof. Marcin Matczak, który nie jest - delikatnie mówiąc- zwolennikiem polskiej opozycji, bardzo krytycznie skomentował w mediach społecznościowych rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które praktycznie likwiduje system losowania sędziów w sądach powszechnych.
Likwidacja losowania całego składu sądzącego przez MS jest ruchem złym, zmniejszającym przejrzystość rozstrzygania spraw. Ironią losu jest to, że najbardziej z Konstytucją na ustach krytykują tę decyzję ci, którzy całe sądownictwo chcieli wybierać ręcznie, przez upolitycznioną KRS
— napisał Marcin Matczak.
„Teraz to metafizyka”
Do niespodziewanego komentarza prof. Matczaka odnieśli się w mediach społecznościowych liczni internauci.
Ironią losu jest, że takie zmiany wprowadza minister mający na ustach walkę o niezawisłość i uczciwość sądów. Trochę zmusza do myślenia, prawda?
— zaznaczył Paweł Szczepankiewicz.
Bezmyślny drugi akapit jakby po to, żeby sekta praworządnościowa pana nie zaatakowała za pierwszy. Ktoś uczciwie kończy szkołę sądownictwa i prokuratury. Właściwie całe tłumy. Wszystko ręczne?
— pytał Paweł Wawrzynowski.
Rozumiem, że ironią losu nie jest natomiast to, że robią to ci, którzy wcześniej krzyczeli o konstytucji? Pewnie teraz to metafizyka, a plebs tego nie rozumie?
— oceniła Monika.
A decyzję wychwalają ci którzy ciągle krzyczeli kon-sty-tucja
— zaznaczył Roman Warszawski.
CZYTAJ TEŻ:
— Koniec systemu losowania sędziów? „Sędziowie RP” alarmują: „Rżnie się niezawisłość”. Ziobro: „Opozycja ma siedzieć”
— TYLKO U NAS. Żurek kasuje losowanie sędziów. Woś: „Zaskarżymy to do TK, bo rozporządzenie jest rażąco sprzeczne z prawem”
— Żurek likwiduje losowanie sędziów? Potężna fala oburzenia w internecie. „Ustawiają sędziów pod siebie”; „Jak za starych czasów”. KOMENTARZE
— Kuriozalne tłumaczenia! Waldemar Żurek dalej brnie ws. rozporządzenia dotyczącego sędziów. „Losowanie paraliżowało pracę sądów”
— Żurek „ręcznie” wyznaczy sędziów w swojej sprawie? Mec. Lewandowski: Przegrał z sędzią Stępkowskim, ale nie zgadza się z wyrokiem
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742295-nieslychane-matczak-krytykuje-zurka-za-likwidacje-losowania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.