Sprawdź Marcin Matczak / autor: Fratria/X
Marcin Matczak / autor: Fratria/X

Likwidacja losowania całego składu sądzącego przez MS jest ruchem złym, zmniejszającym przejrzystość rozstrzygania spraw. Ironią losu jest to, że najbardziej z Konstytucją na ustach krytykują tę decyzję ci, którzy całe sądownictwo chcieli wybierać ręcznie, przez upolitycznioną KRS” - napisał prof. Marcin Matczak, prawnik.

Nawet prof. Marcin Matczak, który nie jest - delikatnie mówiąc- zwolennikiem polskiej opozycji, bardzo krytycznie skomentował w mediach społecznościowych rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które praktycznie likwiduje system losowania sędziów w sądach powszechnych.

Likwidacja losowania całego składu sądzącego przez MS jest ruchem złym, zmniejszającym przejrzystość rozstrzygania spraw. Ironią losu jest to, że najbardziej z Konstytucją na ustach krytykują tę decyzję ci, którzy całe sądownictwo chcieli wybierać ręcznie, przez upolitycznioną KRS

— napisał Marcin Matczak.

Teraz to metafizyka”

Do niespodziewanego komentarza prof. Matczaka odnieśli się w mediach społecznościowych liczni internauci.

Ironią losu jest, że takie zmiany wprowadza minister mający na ustach walkę o niezawisłość i uczciwość sądów. Trochę zmusza do myślenia, prawda?

— zaznaczył Paweł Szczepankiewicz.

Bezmyślny drugi akapit jakby po to, żeby sekta praworządnościowa pana nie zaatakowała za pierwszy. Ktoś uczciwie kończy szkołę sądownictwa i prokuratury. Właściwie całe tłumy. Wszystko ręczne?

— pytał Paweł Wawrzynowski.

Rozumiem, że ironią losu nie jest natomiast to, że robią to ci, którzy wcześniej krzyczeli o konstytucji? Pewnie teraz to metafizyka, a plebs tego nie rozumie?

— oceniła Monika.

A decyzję wychwalają ci którzy ciągle krzyczeli kon-sty-tucja

— zaznaczył Roman Warszawski.

maz/X

