Szymon Hołownia niedawno poinformował, że nie będzie ubiegał się ponownie o stanowisko przewodniczącego Polski 2050, a zamiast tego będzie starał się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Czy po odejściu Hołowni z krajowej polityki oznacza upadek tego projektu politycznego?
Na tak zadane pytanie w sondażu SW Research dla Onetu aż 41,7 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź… „trudno powiedzieć”. Jednak z osób odpowiadających w zdecydowany sposób na powyższe pytanie 38,2 proc. badanych wybrało odpowiedź „tak”, a jedynie 20 proc. „nie”.
Wychodzi na to, że Polacy skłaniają się raczej ku twierdzeniu, że odejście Szymona Hołowni z krajowej polityki oznacza jednocześnie koniec projektu Polski 2050. Partia ta obecnie i tak szoruje po dnie, jeśli chodzi o poparcie w sondażach, jej sytuacja jest zresztą niewiele lepsza jak i drugiej ofiary sojuszu z Koalicją Obywatelską Donalda Tuska, czyli PSL-u.
Badanie SW Research wykonano w dniach 30.08-01.10 2025 roku metodą CAWI na panelu SW Panel na reprezentatywnej próbie 824 Polaków.
