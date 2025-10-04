„Prezydent - jako wskazany konstytucyjnie gospodarz tego zaszczytu - powinien mieć wiodący głos w sprawie wymogów jakie należy spełnić, żeby dołączyć do naszej narodowej wspólnoty. Tego oczekujemy od większości parlamentarnej” - napisał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker na portalu X. Projekt głowy państwa znalazł się w Sejmie 29 września 2025 roku. Zakłada wydłużenie „z 3 do 10 lat nieprzerwanego legalnego pobytu na terytorium Polski po którym można będzie ubiegać się o obywatelstwo polskie”.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie starać się o zmianę w przyznawaniu polskiego obywatelstwa. Głowa państwa tłumaczyła, że polski paszport to nie jest byle jaki dokument i nie może być tak łatwo przyznawany. Dlatego prezydent skierował do Sejmu projekt, który ma zmienić zasady przyznawania obywatelstwa naszego kraju.
Do sprawy odniósł się szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Polityk zamieścił na portalu X wpis.
To Prezydent Rzeczypospolitej stoi na straży tego, kto może otrzymać polskie obywatelstwo i zostać częścią naszej narodowej wspólnoty. W tym tygodniu do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy dotyczący wydłużenia z 3 do 10 lat nieprzerwanego legalnego pobytu na terytorium Polski, po którym można będzie ubiegać się o obywatelstwo polskie
— napisał.
Zwrócił uwagę, że prezydent powinien mieć decydujący głos w kwestii określania, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać obywatelstwo.
Prezydent - jako wskazany konstytucyjnie gospodarz tego zaszczytu - powinien mieć wiodący głos w sprawie wymogów, jakie należy spełnić, żeby dołączyć do naszej narodowej wspólnoty. Tego oczekujemy od większości parlamentarnej
— dodał.
Szefernaker: polski paszport nie jest pamiątką
Zwrócił uwagę, że polski paszport nie jest pierwszym lepszym dokumentem, a jego posiadanie jest zaszczytem.
Polski paszport nie jest zwykłym dokumentem ani pamiątką. To zaszczyt, który przysługuje tym, co z szacunkiem odnoszą się do naszych praw, naszej dumnej historii oraz tożsamości. Obywatelstwo należy się tym, którzy naprawdę chcą żyć według naszych zasad, szanują naszą kulturę i chcą razem z nami budować przyszłość. To także realna tarcza bezpieczeństwa, oparta na sile i autorytecie polskiego paszportu
— stwierdził.
Dodał również:
Przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt zakłada wydłużenie minimalnego okresu z 3 do 10 lat nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.
Minister zaznaczył, że prezydent wraz z gabinetem zrobią wszystko, żeby przyznanie polskiego obywatelstwa nie było tak łatwe, jak dotychczas.
Zrobimy wszystko, aby rząd nie szedł drogą wytyczoną w tym tygodniu przez ministra Kierwińskiego - zapowiedzią rozmywania zasad nabywania polskiego obywatelstwa. Parlament powinien pilnie przystąpić do procedowania prezydenckiego projektu zaostrzającego kryteria nabywania polskiego obywatelstwa! Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!
— skonkludował.
xyz/X
