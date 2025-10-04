Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w programie „Czarno na białym” (TVN24) m.in. punktował obecnego premiera. „Donald Tusk jest grabarzem sukcesu tej koalicji” - stwierdził Kamiński. Wyjawił też, że wszyscy politycy amerykańscy, których spotyka, pytają o kompromitującą Tuska wypowiedź, gdy zarzucał obecnemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi rosyjską agenturalność.
Ferment jest tylko i wyłącznie dlatego, że ja miałem odwagę skrytykować Donalda Tuska i powiedzieć, że chcę sukcesu tej koalicji i wiem jedno - Donald Tusk jest grabarzem sukcesu w tej koalicji. Tak uważam
— podkreślił Michał Kamiński.
Czy ja kazałem Tuskowi oskarżyć prezydenta Stanów Zjednoczonych o agenturalność KGB?
— zapytał wicemarszałek Senatu.
Powinien przeprosić?
— zareagował dziennikarz TVN24.
Oczywiście, że powinien
— zaznaczył wicemarszałek Senatu.
„To jest duży problem dla polskich polityków”
Każdy amerykański polityk, którego spotkałem, pytał mnie, czy popieram słowa Donalda Tuska, że prezydent jest agentem rosyjskim od 30 lat. To jest temat w Ameryce i to jest duży problem dla polskich polityków dzisiaj
— podkreślił Kamiński.
Dzisiaj jeden z polskich polityków, Adam Bielan, z którym pan wznowił relacje, mówił nawet, że Donald Tusk to nie ma wstępu do Białego Domu
— zauważył prowadzący rozmowę.
Jeżeli Donalda Tuska zobaczę w Białym Domu, nie na trawniku, tylko w Białym Domu, to uznam, że Bielan kłamie. (…) Mogę tylko panu powiedzieć, że wszystkich polityków amerykańskich, których spotkałem, bulwersuje wypowiedź Tuska na temat Trumpa
— odparł Kamiński.
CZYTAJ TAKŻE:
— Kompromitacja Tuska! Zasugerował niemal wprost, że Trump jest rosyjskich agentem. „To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb”
— Przypomniano Tuskowi, że nazwał Trumpa rosyjskim agentem. „Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem”
tkwl/TVN24/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742285-kaminski-tusk-jest-grabarzem-sukcesu-koalicji-rzadzacej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.