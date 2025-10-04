”Trzeba pamiętać, że sądem należycie ustanowionym jest sąd odpowiadający swym składem ustawie. Mamy tutaj do czynienia z działaniem wbrew ustawie. Jest to zatem, po pierwsze, szkoda dla obywatela, który ma pełne prawo oczekiwać, że będzie go sądził bezstronny sąd, a po drugie, (…) tego rodzaju zachowanie będzie prawdopodobnie godzić w stabilność orzeczeń. A zatem obywatel będzie de facto pozbawiony ochrony prawnej, całkowicie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Piotr Schab.
Piotr Schab tłumaczył, jak to możliwe, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zmienia ustawę (o losowaniu sędziów) rozporządzaniem i obóz władzy przechodzi nad tym do porządku dziennego.
Obóz władzy realizuje swój cel polityczny, który realizowany jest poprzez ostentacyjne łamanie prawa, konstytucji. Zwrócę uwagę na bardzo mocne oświadczenie pana prezydenta RP z ostatnich godzin. Ono jest w pełni adekwatne do tego, co obserwujemy
— powiedział.
Zwrócić należy również uwagę, że pan Żurek pytany wprost o to, czy istotnie jawi mu się jako przejaw praworządności zmiana ustawy drogą rozporządzenia, mówi bądź to o sobie, jako o politycznym bohaterze ostatnich tygodni, bądź to o przeciwnikach politycznych, natomiast skwapliwie unika tematu, który jest zasadniczy, tzn. tematu łamania prawa. Po prostu bo wie, że to robi
— dodał sędzia Schab.
Oczywiste bezprawie
Sędzia Piotr Schab zastanawiał się również nad tym, co obecnie można zrobić z rozporządzeniem, jeśli minister Żurek nie uznaje ani TK, ani SN, ani ustawy o KRS.
Werdykt Trybunału Konstytucyjnego wiąże każdego funkcjonariusza publicznego, zwłaszcza ministra sprawiedliwości, ponieważ każdy powinien czuć się związany tym werdyktem w równym stopniu. Proszę zauważyć, że nie na darmo wymieniono masowo kadrę kierowniczą w sądach. Każdy z tych, kto obecnie wykonuje czynności kierownicze w poszczególnym sądach doskonale wie, że rozporządzenie pana ministra Żurka jest bezprawiem
— wskazywał.
Mamy do czynienia z oczywistością złamania ustawy drogą bezprawnego rozporządzenia. (…) Czeka nas po prostu fala segregacji sędziów
— dodał.
Skutki dla obywateli
Wyjaśniał, co odgórne ustawianie składów sędziowskich oznacza dla zwykłych obywateli i ich spraw.
Należy skłonić się ku twierdzeniu, że ustalenie składu orzekającego wbrew ustawie prowadzić może do storpedowania procesu. Ja już nie mówię o tym, że w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajduje się pytanie prawne jednego z sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczące dokładnie tej kwestii, ale jest bardzo prawdopodobne, że i orzecznictwo krajowe przyjmie zasadę, że ustalenie składu orzekającego wbrew ustawie w sposób dowolny może prowadzić do storpedowania procesu
— podkreślił sędzia Schab.
Trzeba pamiętać, że sądem należycie ustanowionym jest sąd odpowiadający swym składem ustawie. Mamy tutaj do czynienia z działaniem wbrew ustawie. Jest to zatem, po pierwsze, szkoda dla obywatela, który ma pełne prawo oczekiwać, że będzie go sądził bezstronny są, a po drugie, jak już wcześniej wspomniałem tego rodzaju zachowanie będzie prawdopodobnie godzić w stabilność orzeczeń. A zatem obywatel będzie de facto pozbawiony ochrony prawnej, całkowicie
— dodał.
Brak wiary w europejskie instytucje
Prowadzący pytali sędziego Schaba o to, czy można liczyć na to, że rozporządzeniem ministra Waldemara Żurka zainteresują się instytucje europejskie.
Gdy chodzi o instytucje europejskie, są to instytucje kierujące się motywacją polityczną. Nie należy mieć zbyt daleko idących oczekiwań w odniesieniu do obiektywizmu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie powinniśmy łudzić się, że TSUE będzie strażnikiem praworządności w Polsce
— mówił Schab.
Gdy chodzi o Komisję Wenecką, to w ostatnim czasie powzięła przynajmniej dwa stanowiska bardzo istotnie krytykujące prawotwórczość w Polsce co do statusu sędziowskiego, zwłaszcza co do traktowania poszczególnych sędziów przez władzę wykonawczą, krytykując próby nowelizacji prawa ustroju sądów powszechnych
— podkreślił.
Natychmiast stanowisko polskiej władzy wykonawczej względem Komisji Weneckiej uległo radykalnej zmianie. Wcześniej była wyrocznią. W tej chwili wycofuje się wnioski o zaopiniowanie poszczególnych projektów z Komisji Weneckiej właśnie dlatego, że jest gremium, które jednak powzięło krytyczne stanowisko wobec działania władzy w Polsce
— uzupełnił.
