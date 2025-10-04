Żurek "ręcznie" wyznaczy sędziów w swojej sprawie? Mec. Lewandowski: Przegrał z sędzią Stępkowskim, ale nie zgadza się z wyrokiem

Panie Ministrze Waldemarze Żurek, kilka miesięcy temu prowadziłem proces o ochronę dóbr osobistych, który Pan przegrał z sędzią Aleksandrem Stępkowskim. Ma Pan obowiązek przeproszenia i zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego” - zwrócił się do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka mec. Bartosz Lewandowski, nawiązując do rozporządzenia Waldemara Żurka kończącym losowanie sędziów.

Mec. Bartosz Lewandowski przypomniał, że Waldemar Żurek przegrał sprawę z sędzią Sądu Najwyższego prof. Aleksandrem Stępkowskim i powinien go przeprosić.

Znany krakowski sędzia Waldemar Żurek musi przeprosić rzecznika Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego za wypowiedź dotyczącą rzekomego ustalania wyroków z władzą wykonawczą. Stępkowski wygrał właśnie proces cywilny w tej sprawie

— przypomniał mec. Bartosz Lewandowski

Czy rozporządzenie ministra Żurka kończące losowanie sędziów jest m.in. po to, by do tej sprawy wyznaczyć politycznie dyspozycyjnych sędziów?

Bardzo nie zgadza się Pan z tym wyrokiem wydanym przez sędziego powołanego przed 2018 r. Czy nowe rozwiązania, które Pan ustalił w niekonstytucyjnym rozporządzeniu, będą miały wpływ na skład Sądu Apelacyjnego w Warszawie i 2 sędziów do tego składu będzie wyznaczonych „ręcznie”?

— zapytał mec. Lewandowski.

