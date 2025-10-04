„Panie Ministrze Waldemarze Żurek, kilka miesięcy temu prowadziłem proces o ochronę dóbr osobistych, który Pan przegrał z sędzią Aleksandrem Stępkowskim. Ma Pan obowiązek przeproszenia i zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego” - zwrócił się do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka mec. Bartosz Lewandowski, nawiązując do rozporządzenia Waldemara Żurka kończącym losowanie sędziów.
Mec. Bartosz Lewandowski przypomniał, że Waldemar Żurek przegrał sprawę z sędzią Sądu Najwyższego prof. Aleksandrem Stępkowskim i powinien go przeprosić.
Znany krakowski sędzia Waldemar Żurek musi przeprosić rzecznika Sądu Najwyższego Aleksandra Stępkowskiego za wypowiedź dotyczącą rzekomego ustalania wyroków z władzą wykonawczą. Stępkowski wygrał właśnie proces cywilny w tej sprawie
— przypomniał mec. Bartosz Lewandowski
Czy rozporządzenie ministra Żurka kończące losowanie sędziów jest m.in. po to, by do tej sprawy wyznaczyć politycznie dyspozycyjnych sędziów?
Bardzo nie zgadza się Pan z tym wyrokiem wydanym przez sędziego powołanego przed 2018 r. Czy nowe rozwiązania, które Pan ustalił w niekonstytucyjnym rozporządzeniu, będą miały wpływ na skład Sądu Apelacyjnego w Warszawie i 2 sędziów do tego składu będzie wyznaczonych „ręcznie”?
— zapytał mec. Lewandowski.
CZYTAJ TAKŻE:
— Porażka Waldemara Żurka przed sądem! Ma przeprosić Aleksandra Stępkowskiego za to, że naruszył jego godność jako sędziego
— Izba Pracy SN potęguje chaos w sądownictwie. Sędzia Stępkowski: To kolejny akt autoagresji względem wymiaru sprawiedliwości
— Żurek likwiduje losowanie sędziów? Potężna fala oburzenia w internecie. „Ustawiają sędziów pod siebie”; „Jak za starych czasów”. KOMENTARZE
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742281-zurek-recznie-wyznaczy-sedziow-we-wlasnej-sprawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.