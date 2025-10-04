Waldemar Żurek zapowiedział, że będzie szedł w zaparte w sprawie swojej skandalicznej decyzji dotyczącej kwestii losowania sędziów. Odpowiedzieli mu posłowie PiS. „Bezczelność jakiej by się Stalin z Bierutem nie powstydzili”.
Waldemar Żurek odniósł się do krytyki, która spotkała go po próbie zmiany ustawy przy pomocy rozporządzenia. Sprawa dotyczy kwestii systemu losowania sędziów.
Nie wycofam się. Mam wrażenie, że stanowię pewne zagrożenie dla tego obozu, który kiedyś tworzył państwo autorytarne - nie boję się użyć tego słowa. Widzieliśmy kilka lat temu, dokąd zmierza Polska - niszczenie konstytucji, zrywanie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, niezaprzysięganie legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zrywanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego, ręczne sterowanie sądami, niszczenie samorządu sędziowskiego - lista jest bardzo długa. To było bezprawie
– napisał.
Nie boję się tego obozu władzy. Mam plan, jak ich rozliczyć, i realizuję go konsekwentnie. A ich krzyk to tylko naturalna reakcja
– dodał.
Reakcja polityków PiS
Do słów Żurka odnieśli się politycy PiS. Padły mocne słowa.
Waldemar Żurek przyznaje, że bezprawne rozporządzenie o ręcznym sterowaniu składami sądów jest elementem rozliczeń z aktualną opozycją! Peron mu odjechał
– twierdzi Sebastian Kaleta.
Żurek wprost: po to dał sobie prawo do ustawiania składów sędziowskich, żeby „rozliczać” opozycję. Bezczelność jakiej by się Stalin z Bierutem nie powstydzili
– przekonuje Michał Woś.
Szał i obłęd. Niebezpieczni ludzie
– napisał Rafał Bochenek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742257-politycy-pis-kontra-zurek-peron-mu-odjechal
