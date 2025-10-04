Marcin Możdżonek postanowił dowiedzieć się od wiceministra Jana Szyszki, jak wygląda obsługa systemu kaucyjnego, do korzystania z którego wszyscy Polacy zmuszeni zostali w ostatnich dniach. W odpowiedzi dostał m.in. opowieść o… dzikach.
Wszystko zaczęło się od pytania ws. systemu kaucyjnego, które były siatkarski mistrz świata zadał sekretarzowi stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Panie ministrze, czy prawdą jest, że m.in. Kaufland ma być operatorem systemu kaucyjnego?
– czytamy we wpisie byłego siatkarza.
Nie otrzymawszy odpowiedzi, ponownie zwrócił się do Szyszki.
Panie Ministrze, skoro wszedł Pan już na tłiterka, a nie odpowiedział Pan na moje poranne pytanie pozwalam sobie je ponowić
– napisał.
Odpowiedź Szyszki
W końcu Możdżonek doczekał się jednak odpowiedzi na pytanie. W swoim wpisie Szyszko przekonywał m.in., że większość operatorów systemu kaucyjnego ma w 100 proc. polski kapitał, a tylko niektórzy międzynarodowy.
Na tym jednak wpisu nie zakończył. Postanowił wspomnieć o fakcie, że Marcin Możdżonek jest myśliwym. Napisał więc o… myleniu człowieka z dzikiem.
Panie Marcinie, to nie jest tajemna wiedza. Jest siedmiu operatorów systemu. Wszystkie są polskimi spółkami, zarejestrowanymi w KRS, posiadającymi siedziby w kraju, płacącymi u nas podatki. Dojście do tej informacji zajmuje 1 minutę za pomocą narzędzia o nazwie Google. Polecam, można uniknąć nakręcania głupiego spinu i szturchania na twitterku. Większość operatorów ma do tego 100% polski kapitał, niektórzy - mają kapitał międzynarodowy. I wie Pan co? Na całe szczęście nie żyjemy w kraju, w którym polski rząd będzie zabraniał uczestnictwa w systemie kaucyjnym legalnie działającym w Polsce firmom, które uczciwie odprowadzają tu podatki. Konfederacji powinno być blisko do pojęcia wolności gospodarczej, prawda? Dla mnie to tak oczywiste, jak to, że posiadacze broni powinni mieć obowiązkowe badania lekarskie, bo zbyt często mylą dzika z człowiekiem
– napisał Szyszko.
Co na to Możdżonek? Polityki Konfederacji podał kilka znalezionych w sieci dowodów na to, że wiceminister Szyszko może mijać się z prawdą ws. systemu kaucyjnego.
Zrobię Panu zasięg, ale sprawa jest ważna, więc może warto. Tak, minutę zajmuje znalezienie informacji, które spółki są operatorami i oczywiście, że są zarejestrowane w KRS, a niby gdzie…Ciekawiej robi się, kiedy Pan enigmatycznie stwierdza, że „większość operatorów ma 100% polski kapitał, a niektóre międzynarodowy”. I tu faktycznie wróćmy do Google, może na jakieś 2 minuty. Cztery (na siedem) spółek nie należy do polskich właścicieli. Pana to cieszy, mnie mniej. I o tym jest ta dyskusja. Jednak po wmieszaniu w to dzików nie dziwi mnie, że z manipulacją i brakiem rzetelności czuje się Pan doskonale
– czytamy w jego wpisie.
mly/X
