W Kuczowie w województwie świętokrzyskim odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. Udział w nim wziął przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. „Hasło na 45-lecie Solidarności to ‘Tylko razem’. Przetrwaliśmy trudne chwile, przetrwaliśmy trudne lata 90., całą transformację górnictwa, hutnictwa i całej naszej gospodarki. Jesteśmy w 2025 roku, także w trudnym czasie dlatego, że wojna jest u naszych bram, mamy niepewną sytuację. Cały czas Unia Europejska nie daje się przekonać do tego, że Zielony Ład jest dla nas groźny, osłabia naszą gospodarkę i portfele polskich rodzin” - przekonywał.

Piotr Duda wskazał, że niektórzy pracodawcy „mówią tylko o tym, że mają wysokie koszty energii, czyli gazu i prądu, ale już do końca nie chcą powiedzieć, dlaczego”.

Działacz wskazał, że konieczna jest walka z „kolejnymi odsłonami polityki klimatycznej UE, na przykład mającym niebawem wejść w życie systemem ETS 2.”

Sytuacja jest dramatyczna. Europa dalej żyje w swojej bańce mydlanej i uważa, że nic się nie dzieje. My też chcemy żyć w czystym, zielonym środowisku, ale potrzebujemy zdecydowanie więcej czasu. Zresztą urzędnicy Unii Europejskiej doskonale wiedzą, że Zielony Ład to jest tylko polityka i biznes. Chodzi o to, żeby osłabić gospodarkę takich państw jak Polska, żebyśmy byli państwem tanich miejsc pracy, żebyśmy byli montownią Europy. Z tym musimy walczyć

— mówił.

Problemy hut

Piotr Duda podkreślił, że „wiele problemów, także dotyczących branży hutniczej, można byłoby rozwiązać przy dobrej woli rządu”.

Wystarczy, że wyrzucimy do kosza Zielony Ład. Wówczas poradzimy sobie z cenami energii i cenami produktów. Dlatego Solidarność tego tematu nie odpuści

— ocenił.

Problemy elektrowni

Lider „S” zauważył, że elektrownia Dolna Odra jest w trudnej sytuacji.

Jeżeli rząd nie chce rozmawiać, to po prostu będziemy rozmawiać na ulicy. Na pewno się nie poddamy

— zapewnił.

