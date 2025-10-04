Były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie Telewizji wPolsce24 nie zostawił suchej nitki na decyzji szefa MS Waldemara Żurka ws. rezygnacji z losowania sędziów. „Wprowadza to kolejny element chaosu do wymiaru sądownictwa i to takiego chaosu jeszcze intencjonalnego, który jest nakierowany na to, żeby mieć wpływ na obsady sędziowskie” - zaznaczył.
Prezydent Karol Nawrocki wystosował ważny apel po bezprawnym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka ws. rezygnacji z systemu losowania sędziów. Samą decyzję nazwał on ostentacyjnym aktem bezprawia.
