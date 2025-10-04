TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szynkowski vel Sęk o decyzji Żurka: "To jest nie do pogodzenia z niezależnością i z państwem prawa"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Szymon Szynkowski vel Sęk / autor: wPolsce24
Szymon Szynkowski vel Sęk / autor: wPolsce24

Były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie Telewizji wPolsce24 nie zostawił suchej nitki na decyzji szefa MS Waldemara Żurka ws. rezygnacji z losowania sędziów. „Wprowadza to kolejny element chaosu do wymiaru sądownictwa i to takiego chaosu jeszcze intencjonalnego, który jest nakierowany na to, żeby mieć wpływ na obsady sędziowskie” - zaznaczył.

Prezydent Karol Nawrocki wystosował ważny apel po bezprawnym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka ws. rezygnacji z systemu losowania sędziów. Samą decyzję nazwał on ostentacyjnym aktem bezprawia.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek rezygnuje z losowania sędziów. Prezydent Nawrocki: „To jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów”

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych