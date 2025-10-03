Jednoznaczny apel prezydenta Karola Nawrockiego ws. sędziów zamieszczony w mediach społecznościowych wywołał euforię w sieci. „Sędziowie są związani tylko Konstytucją i ustawami. To niekonstytucyjne rozporządzenie mogą nawet sami pominąć bez zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego” - podkreślił mecenas Bartosz Lewandowski.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek rezygnuje z losowania sędziów. Prezydent Nawrocki: „To jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów”
Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie, w którym wystosował mocny apel po bezprawnym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka ws. rezygnacji z systemu losowania sędziów.
Sprawa jest jasna!
Komunikat prezydenta został bardzo ciepły przyjęty w mediach społecznościowych.
Brawo Pan Prezydent Karol Nawrocki
— wskazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.
Uwaga!!! Do wszystkich sędziów! Prezydent wzywa Was do nierespektowania antykonstytucyjnego rozporządzenia Waldemara Żurka wyłączającego losowy przydział spraw
— podkreśliła przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Sprawa jest więc jasna. Wszystkich, którzy wezmą udział w szykowanym systemie ustawiania spraw czyli “nowakowaniu” - czeka surowa odpowiedzialność. Wydawane w ten sposób wyroki będą nieważne. Brawo Panie Prezydencie
— zaznaczył europoseł PiS Patryk Jaki.
Do tych, którzy bronią albo milczą nt. tego co się w Polsce dzieje - krótko: Czy to wasze przyzwolenie jest stałe? Niezależne od tego, kto rządzi? Jak zmieni się władza, to ta nowa też będzie mogła ZMIENIAĆ PRAWO ROZPORZĄDZENIAMI, czy to tylko jednej stronie to przysługuje?
— pytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Wszystko co robi Żurek to „lex Staszek”. Tusk nie może sobie pozwolić, żeby wyrok Gawłowskiego został podtrzymany w apelacyjnym - jak mafia widzi, że herszt jej nie umie obronić, to się rozbiega. Umorzenia Giertycha i Nowaka oraz próba ręcznego wyznaczania składów to ten sam proces
— ocenił Rafał Ziemkiewicz, publicysta, autor książek.
Czyli Wojna!
— zauważył Piotr Woyciechowski, ekspert ds. służb specjalnych.
Sędziowie są związani tylko Konstytucją i ustawami. To niekonstytucyjne rozporządzenie mogą nawet sami pominąć bez zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego
— zauważył mecenas Bartosz Lewandowski.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Jaki: Prosty komunikat prezydenta. Kto weźmie udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej, będzie podlegał odpowiedzialności
— TYLKO U NAS. Pawełczyk-Woicka o likwidacji losowania w sądach: Wracamy do ręcznego sterowania orzeczeniami. Wygląda to brzydko
— Prezes PiS o działaniach Żurka i jego ekipy: Scenariusz: „Bezkarność dla swoich”. Stawiają pod znakiem zapytania legalność tego rządu
— Żurek likwiduje losowanie sędziów? Potężna fala oburzenia w internecie. „Ustawiają sędziów pod siebie”; „Jak za starych czasów”. KOMENTARZE
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742237-brawo-panie-prezydencie-zywa-reakcja-w-sieci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.