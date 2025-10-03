„Tusk chce zrealizować tę swoją definicję praworządności, tak jak on ją rozumie, to znaczy uwolnić wszystkich tych, których on uważa za swoich. To znaczy wszystkich Nowaków i tym podobnych. To jest prawdziwa, najważniejsza definicja praworządności, czyli wszystko to, co minister Ziobro przypominał podczas tej komisji śledczej” - mówił europoseł PiS Patryk Jaki dla Telewizji wPolsce24, komentując rozporządzenie Waldemara Żurka ws. rezygnacji z losowania sędziów.
Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie, w którym nie zostawił suchej nitki na bezprawnym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka ws. rezygnacji z systemu losowania sędziów.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek rezygnuje z losowania sędziów. Prezydent Nawrocki: „To jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów”
Prawdziwe cele Tuska
Stanowisko prezydenta skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Patryk Jaki.
Ten komunikat prezydenta jest bardzo prosty. To znaczy, kto weźmie udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej, która napada na ustrój państwa z bardzo określonym celem, będzie podlegał odpowiedzialności karnej i bardzo dobrze, że pan prezydent zabiera tak ostry i stanowczy głos
— ocenił.
— powiedział
A po drugie przywrócić im, to znaczy układowi trzeciej RP nielegalne przywileje, które polegały na tym, że oni sobie kontrolują nasz system poprzez swoje nielegalne wpływy, poprzez tę „złotą akcję” w wymiarze sprawiedliwości, bez względu na to, czy wybory wygrywają, czy nie. Bez względu na to, czy ludzie tego chcą, czy nie
— przestrzegł.
I najlepszym przykładem jest to, co dzisiaj Żurek zrobił. Czy oni mówili coś w swoim programie, czy nawet swoich 100 konkretach, że zlikwidują losowanie sędziów?
— pytał.
System „nowakowania”
Patryk Jaki wskazał, że losowanie sędziów wprowadzone zostało z konkretnych powodów.
W wielu sądach było bardzo wiele układów polegających na tym, że na przykład w mieście powiatowym „x” znali się wszyscy i kiedy ktoś trafiał do sądu i nie miał układu w tym sądzie, nie mógł liczyć na sprawiedliwy wyrok. Pełno było tego typu układów w III RP. Dlatego wprowadziliśmy system losowania sędziów, żeby wprowadzić kryterium obiektywności, co powinno być absolutnym standardem praworządności
— zaznaczył.
I to, co Żurek dzisiaj robi z Tuskiem, to znaczy: „my sobie wybierzemy tylko swoich po to, żeby ratować Nowaków i tym podobnych” to jest taki „system nowakowania”, który będzie niszczył konsekwentnie Polskę
— przestrzegł.
