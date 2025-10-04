Funkcjonariusz policji, który w przeszłości odgrażał się dziennikarzowi Telewizji wPolsce24 Szymonowi Szeredzie, miał złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PiS Dariusza Mateckiego. „Chyba ci się koleżko czasy pomyliły” - odpowiedział mu polityk.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki we wpisie w mediach społecznościowych przekonuje, że próbuje zwalczać go funkcjonariusz policji, którego działania wzbudziły w przeszłości wiele kontrowersji.
Pamiętacie tego funkcjonariusza policji, który publicznie okłamał dziennikarza Telewizji Republika, że Dowództwo Garnizonu Warszawa wydało zgodę na oklejenie Pomnika Smoleńskiego przez KODziarzy? Ten sam ściga red. Szymona Szeredę za to, że zadawał pytania na manifestacji
— wskazał, mówiąc o dziennikarzu Telewizji wPolsce24.
A teraz, pan policjant chce mnie ścigać za wpis nagłaśniający te skandaliczne wydarzenia. Chyba ci się koleżko czasy pomyliły. Ale to się bardzo dobrze składa, wreszcie poznam jego dane, potrzebne do złożenia zawiadomień o podejrzeniu popełniania przez niego przestępstw przekroczenia uprawnień w sprawach red. Gwardyńskiego i red. Szeredy. Czekam na pozew funkcjonariuszu
— wskazał.
Zawiadomienie policjanta
Na profilu warszawskiej policji pojawił się wpis, w którym poinformowano, że jeden z policjantów złożył zawiadomienie przeciwko „parlamentarzyście”.
W związku z postem opublikowanym w mediach społecznościowych na profilu jednego z parlamentarzystów i zamieszczanymi pod wpisem komentarzami, funkcjonariusz stołecznej Policji złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
— napisano.
Zabezpieczono materiał dowodowy, a sprawa jeszcze dzisiaj zostanie przekazana do prokuratury, celem oceny prawnokarnej. Policjanci, którzy zabezpieczają zgromadzenia i protesty, wykonują swoje ustawowe obowiązki i nie mogą być w związku z tym narażeni na szykany lub groźby
— dodano.
Celem działań policjantów zawsze jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie ma i nie będzie naszej zgody na żadne przejawy agresji, hejtu oraz nawoływania do nienawiści w stosunku do policjantów wykonujących czynności służbowe
— przekonywano.
