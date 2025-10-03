„ABW próbuje pozbyć się mnie z komisji ds. represji przy pomocy… Ordo Iuris” - napisała na platformie X Klementyna Suchanow, była ekspertka innej, już rozwiązanej, neo—komisji Tuska i Stróżyka ds. badania rosyjskich wpływów na polską politykę. „Ja w tej sprawie nie składałem żadnego zawiadomienia. Trzeba było zastanowić się przed awanturą pod Trybunałem w styczniu 2021 r.” - odpowiedział adwokat Bartosz Lewandowski, którego Suchanow oskarża o to, że to przez niego jest „nękana pozwami”. „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadząc postępowania o dopuszczenie do informacji niejawnych nie ocenia zasług społecznych, ani nie kieruje się stanowiskami, jakie zajmują osoby sprawdzane. Opiera się wyłącznie na przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych” - tłumaczy Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.
Klementyna Suchanow, aktywistka m.in. Strajku Kobiet, twierdzi, że jest nękana przez służby, które chcą zmusić ją w ten sposób do rezygnacji z pracy w komisji badającej rzekome represje wobec opozycji w czasach rządów PiS. We wszystko zaangażowany ma być Instytut Ordo Iuris, a ściślej - związany z nim adwokat Bartosz Lewandowski.
Tą sprawą (atak na policjanta, którego reprezentuje Lewandowski z Ordo Iuris), chciało mnie szantażować ABW, żeby nie wydać poświadczeń jako szefowej zespołu ds. inwigilacji w komisji ds. represji. gdy sprawa jest bliska finału (rozprawa we wt), postawiono mi warunek. Ponieważ za chwilę zniknie krzywy pretekst, mam sama zrezygnować z komisji albo nie dadzą mi poświadczenia. czemu? bo nie. Pytanie za 1 gr: czy ABW zajęło się w końcu Ordo Iuris czy ciągle będzie prześladować nas? jest petycja w tej sprawie do premiera
— napisała na X.
„Spoceni panowie od Pegasusa”
Okazuje się, że „czarnymi charakterami” są tu jednak nie tylko PiS i Ordo Iuris.
Czeka mnie sporo spraw sądowych, bo już nie tylko z pisami i ordoiurisami, ale także z organami państ., dla których zgodziłam się pilnie (ewidentnie zbyt pilnie) pracować.
— napisała Suchanow.
Spoceni panowie od Pegasusa znowu w akcji. ABW próbuje pozbyć się mnie z komisji ds. represji przy pomocy… Ordo Iuris. w agencji panuje panika, bo zbliża się rozliczanie. napisałam swój list do Premiera Donalda Tuska, Ty możesz podpisać się pod apelem Strajku Kobiet
— dodała w kolejnym wpisie.
Suchanow odpowiedzieli: Dobrzyński i… mec. Lewandowski
„Wywołany do tablicy” poczuł się Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadząc postępowania o dopuszczenie do informacji niejawnych nie ocenia zasług społecznych, ani nie kieruje się stanowiskami, jakie zajmują osoby sprawdzane. Opiera się wyłącznie na przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z prawem i linią orzeczniczą zarzuty lub akt oskarżenia wobec danej osoby są podstawą do odmowy wydania jej poświadczenia bezpieczeństwa
— tłumaczył na platformie X.
Komisja pracuje obecnie nad slappami (nękaniem pozwami) i kiedy to się dzieje, ABW łyka slapp Bartosza Lewandowskiego i wykorzystuje przeciwko członkini komisji, bo akurat mieliśmy przejść do rozliczania ABW! a sprawa-slapp w sądzie jest we wtorek (sic!). potykacie się o własne nogawki
— odpowiedziała mu Suchanow.
Proszę uważać na słowa. Ja w tej sprawie nie składałem żadnego zawiadomienia. Trzeba było zastanowić się przed awanturą pod Trybunałem w styczniu 2021 r.
— napisał do Suchanow Lewandowski.
Suchanow założyła zbiórkę. Zebrała… okrągłe zero
To nie pierwsza wymiana zdań między adwokatem a aktywistką.
Czy dobrze rozumiem: prof. Cenckiewicz - wg ABW - ma nie mieć poświadczenia bezpieczeństwa - a pani Suchanow ma je otrzymać? Szanowna Pani Klementyno Suchanow, z tego co wiem to ma Pani zarzut nie tylko naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji i zniszczenia mienia, ale również wtargnięcia na teren TK (art. 193 KK).I chyba jakieś sprawy karne za pomawianie pokrzywdzonych?
— dodał w kolejnym wpisie prawnik.
Czy informacje przekazane przez panią Klementynę Suchanow dotyczące przyczyn odmowy poświadczenia bezpieczeństwa są informacją objętą ochroną informacji niejawnych?
— pyta Lewandowski.
Z kolei dziennikarz Patryk Słowik zauważył, że Klementyna Suchanow założyła zbiórkę, która jednak nie cieszy się szaleńczą popularnością.
Klementyna Suchanow, członkini przyrządowej komisji ds. represji (ok. 13 tys. zł miesięcznie), założyła profil na Patronite. Na razie zbiera 0 zł miesięcznie, ale możecie to zmienić!
— ironizował.
Czyli według pani Suchanow mecenas Lewandowski współpracuje z ABW, aby wyeliminować ją z komisji? I zabiega o to sama Agencja? Toż to niezły thriller szpiegowski!
