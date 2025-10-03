Szopka wokół siłowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry nie przyniosła pozytywnych dla rządzących rezultatów. Polacy nie wierzą w to, że nielegalna komisja ds. Pegasusa „cokolwiek wyjaśni”.
Z badania SW Research dla Onetu wynika, że blisko połowa Polaków nie wierzy, że nielegalna komisja cokolwiek wyjaśni - takiej odpowiedzi udzieliło bowiem aż 45,5 procent badanych.
W sukces tego gremium wierzy zaledwie 14 procent badanych.
Co więcej, aż 40,5 procenta badanych nie ma zdania w tej sprawie.
Przypominamy, że przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez nielegalną komisję trwało osiem godzin.
Były minister sprawiedliwości został na przesłuchanie doprowadzony siłą, a wcześniej został nielegalnie zatrzymany w samolocie tuż po wylądowaniu na lotnisku w Warszawie.
Podczas posiedzenia Ziobro wielokrotnie ośmieszał rozpolitykowanych członków komisji, zwracając uwagę na ich niekompetencje. Bronił także decyzji o zakupie oprogramowania, które wzmocniło bezpieczeństwo Polski w starciu z przestępczością.
