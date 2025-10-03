sondaż

Nielegalna komisją ds. Pegasusa przegrała z Ziobrą. Sondaż nie pozostawia złudzeń! Tylko 14 procent wierzy w jej skuteczność

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zbigniew Ziobro / autor: Fratria
Zbigniew Ziobro / autor: Fratria

Szopka wokół siłowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry nie przyniosła pozytywnych dla rządzących rezultatów. Polacy nie wierzą w to, że nielegalna komisja ds. Pegasusa „cokolwiek wyjaśni”.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Po niemal ośmiu godzinach zakończyło się przesłuchanie Ziobry. „Moja obecność jest wyrazem szacunku dla Polaków”

Z badania SW Research dla Onetu wynika, że blisko połowa Polaków nie wierzy, że nielegalna komisja cokolwiek wyjaśni - takiej odpowiedzi udzieliło bowiem aż 45,5 procent badanych.

W sukces tego gremium wierzy zaledwie 14 procent badanych.

Co więcej, aż 40,5 procenta badanych nie ma zdania w tej sprawie.

CZYTAJ TAKŻE: Nielegalna komisja próbowała straszyć Pegasusem. Ziobro przyznał, że to on zainicjował jego zakup: „Państwo polskie nie miało narzędzi”

Przypominamy, że przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez nielegalną komisję trwało osiem godzin.

Były minister sprawiedliwości został na przesłuchanie doprowadzony siłą, a wcześniej został nielegalnie zatrzymany w samolocie tuż po wylądowaniu na lotnisku w Warszawie.

Podczas posiedzenia Ziobro wielokrotnie ośmieszał rozpolitykowanych członków komisji, zwracając uwagę na ich niekompetencje. Bronił także decyzji o zakupie oprogramowania, które wzmocniło bezpieczeństwo Polski w starciu z przestępczością.

CZYTAJ TAKŻE: Nielegalna farsa za pieniądze Polaków. Ziobro edukuje Ćwika ws. bezpieczeństwa: Pegasus nie służy tylko zwalczaniu terroryzmu

as/Onet.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych