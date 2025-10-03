„Ustawa wprost wskazuje, że sędziów się po prostu losuje. Nie można rozporządzeniem - a to zrobił Żurek - zmienić ustawy, ale jak widać, w demokracji walczącej sobie pozwalają na wszystko” - zauważa w rozmowie z portalem wPolityce.pl Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, który zapowiada działania Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. „Zaskarżymy to do Trybunału Konstytucyjnego, bo to rozporządzenie jest rażąco sprzeczne z prawem” - wyjaśnia.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek postanowił rozporządzeniem zlikwidować obowiązek losowego wyznaczania większości sędziów w składach 3-osobowych.
Skandal i bezprawie
Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje poseł PiS Michał Woś, były wiceszef resortu sprawiedliwości, który zajmował się wprowadzaniem systemu losowego przydziału sędziów.
To skrajny skandal i bezprawie. Chcą ręcznie sterować sądami. To jest dosyć oczywiste, zwłaszcza że dotyczy to składów trzyosobowych. Składy trzyosobowe to są zazwyczaj składy już w drugiej instancji - apelacyjne w sprawach karnych, gdzie jest trzech sędziów i my właśnie po to w 2017 roku wdrażaliśmy komputerowy system losowego przedziału spraw, czyli losowania sędziów
— mówi.
Polityk przypomina, że system był przez lata atakowany przez środowiska związane z obecną władzą i rozpowszechniano kłamstwa dotyczące tego, że algorytmy mają rzekomo powodować, że losowanie jest sterowalne.
Okazało się jednak, jak już przejęli władze, że algorytmy są w pełni losowe, co im się nie podoba. I właśnie o to im chodzi, bo w sądach II instancji zapadają już wyroki prawomocne w bardzo ważnych sprawach, de facto kończą one postępowania
— zaznacza.
I dotychczas było tak, że trzech sędziów było losowanych w ramach systemu, a teraz nagle objawiło się Żurkowi, że dwóch sędziów wskażą jego ludzie, a jednego tylko sędziego będą losować
— przekazuje.
Trzy powody
Michał Woś wyjaśnia, że jest to skandal z kilku powodów.
Po pierwsze dlatego, że ustawa wprost wskazuje, że sędziów się po prostu losuje. Nie można rozporządzeniem - a to zrobił Żurek - zmienić ustawy, ale jak widać, w demokracji walczącej sobie pozwalają na wszystko
— wskazuje.
Druga rzecz, tak naprawdę chodzi o sprawy kolesi Tuska. Na przykład Gawłowski został skazany w pierwszej instancji, teraz jego sprawa będzie w drugiej instancji. I tam pewnie wskażą sędziów, tak jak zawsze Tusk był przyzwyczajony, czyli sędziów na telefon. Kasta chce trzymać wszystko w swoich rękach
— podkreśla.
I po trzecie, to będzie oczywiście pogłębiać chaos i bezprawie, bo przecież sąd niewłaściwie obsadzony powoduje nieważność postępowania. To są bezwzględne przesłanki procesowe. W związku z tym to jest prezent dla kryminalistów, kolejny tak naprawdę, bo sobie bardzo łatwo będą mogli obalać orzeczenia, które wobec nich tak dobrany skład sędziowski orzeknie
— zauważa.
Działania PiS
Były szef MS zapowiada, że podjęte zostaną działania w tej sprawie.
Dlatego w związku z tym skandalem są intensywne działania z naszej strony. Zaskarżymy to do Trybunału Konstytucyjnego, bo to rozporządzenie jest rażąco sprzeczne z prawem, bo organy państwa mogą działać wyłącznie na podstawie, w granicach prawa i z zasadami demokratycznego państwa prawa
— mówi.
Minister nie może rozporządzeniem sobie zmienić ustawy tak, jak w tym przypadku
— dodaje.
To jednak nie wszystko, co planuje Prawo i Sprawiedliwość.
Chcemy zwołać nadzwyczajne posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, żeby tę sprawę omówić. I pytanie, jak się zachowają akolici Donalda Tuska, bo myślę, że nawet dla nich, np. dla przewodniczącego Pawła Śliza, to jest rażące
— zaznacza.
