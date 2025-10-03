Wczoraj wieczorem w w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Jest to wydarzenie, które przyciąga melomanów z całego świata. Tymczasem… Warszawa jest rozkopana, a o pomstę do nieba woła zwłaszcza stan okolic Filharmonii Narodowej. „Tak wygląda Warszawa zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego w czasie kiedy przez trzy tygodnie jest światową stolicą kultury. Wstyd” - skomentował prezydencki minister Paweł Szefernaker, udostępniając na X zdjęcia.
Choć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski miał 5 lat na to, aby przygotować miasto na Konkurs Chopinowski, to turystów, muzyków, melomanów i dziennikarzy z całego świata przywitała… rozkopana stolica i pomnik Fryderyka Chopina zasłonięty białą płachtą.
O tym, jak wyglądają okolice Filharmonii Narodowej przed wielkim świętem muzyki pisała - ilustrując to zdjęciami - Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl. Na podobne fotografie zrobione także przez innych, którzy w ostatnich dniach odwiedzili tę część Warszawy, można natrafić m.in. w mediach społecznościowych.
— Marzena Nykiel: Kompromitacja! Warszawa powinna tętnić Chopinem. Jak Trzaskowski tłumaczy się z nieprzygotowania miasta? Żałosna odpowiedź
— Stanisław Janecki: Kogoś w Warszawie ostro pogięło. W czasie konkursu im. Chopina trwają remonty otoczenia pomnika kompozytora i wokół filharmonii
Prezydencki minister: Wstyd!
A teraz Nocny Warszawski Flanering na żywo i pytanie dlaczego Warszawa, a szczególnie okolice Filharmonii Narodowej tak wyglądają? Czy w stolicy jest jakiekolwiek planowanie? Przecież termin Konkursu Chopinowskiego był znany od lat, tych remontów nie można było zrobić wcześniej?
— pyta administrator profilu „Przewodzik” na platformie X, załączając zdjęcia… remontów, remontów i jeszcze raz remontów.
Wpis podał dalej prezydencki minister Paweł Szefernaker.
Tak wygląda Warszawa zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego w czasie kiedy przez trzy tygodnie jest światową stolicą kultury. Wstyd.
