Warszawa stała się... stolicą remontów. Konkurs Chopinowski, a miasto rozkopane! Prezydencki minister wprost: "Wstyd"

Sprawdź Pomnik Fryderyka Chopina zakryty płachtą / autor: PAP/Rafał Guz, X:@Przewodzik
Pomnik Fryderyka Chopina zakryty płachtą / autor: PAP/Rafał Guz, X:@Przewodzik

Wczoraj wieczorem w w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Jest to wydarzenie, które przyciąga melomanów z całego świata. Tymczasem… Warszawa jest rozkopana, a o pomstę do nieba woła zwłaszcza stan okolic Filharmonii Narodowej. „Tak wygląda Warszawa zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego w czasie kiedy przez trzy tygodnie jest światową stolicą kultury. Wstyd” - skomentował prezydencki minister Paweł Szefernaker, udostępniając na X zdjęcia.

Choć prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski miał 5 lat na to, aby przygotować miasto na Konkurs Chopinowski, to turystów, muzyków, melomanów i dziennikarzy z całego świata przywitała… rozkopana stolica i pomnik Fryderyka Chopina zasłonięty białą płachtą.

O tym, jak wyglądają okolice Filharmonii Narodowej przed wielkim świętem muzyki pisała - ilustrując to zdjęciami - Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl. Na podobne fotografie zrobione także przez innych, którzy w ostatnich dniach odwiedzili tę część Warszawy, można natrafić m.in. w mediach społecznościowych.

Prezydencki minister: Wstyd!

A teraz Nocny Warszawski Flanering na żywo i pytanie dlaczego Warszawa, a szczególnie okolice Filharmonii Narodowej tak wyglądają? Czy w stolicy jest jakiekolwiek planowanie? Przecież termin Konkursu Chopinowskiego był znany od lat, tych remontów nie można było zrobić wcześniej?

— pyta administrator profilu „Przewodzik” na platformie X, załączając zdjęcia… remontów, remontów i jeszcze raz remontów.

Wpis podał dalej prezydencki minister Paweł Szefernaker.

Tak wygląda Warszawa zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego w czasie kiedy przez trzy tygodnie jest światową stolicą kultury. Wstyd.

