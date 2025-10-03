WIDEO

Korwin-Mikke: Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem. Mam do czynienia z rabunkiem i zostałem po prostu oszukany

Moim zdaniem kolega Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem i trzeba temu położyć kres” - powiedział Janusz Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke nie zamierza przechodzić na polityczną emeryturę. Na początku września b.r. sąd zarejestrował jego nową partię, której nazwa niezwykle przypomina Konfederację, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Korwin-Mikke przekonuje jednak, że jako założyciel ma prawo do tej nazwy.

Partie „celowe”?

Janusz Korwin Mikke stoi na czele partii Korwin, ale również partii Konfederacja i partii Radykalna Prawica. Nestor ruchu konserwatywno-liberalnego w Polsce zaznaczył w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w podkaście „Rzeczpospolitej”, że potrzebuje kilku formacji politycznych do rozmaitych celów.

Jedna jest potrzebna z powodów technicznych, a druga w celach wyborczych

— stwierdził Korwin-Mikke.

Która jest potrzebna w celach wyborczych?

Konfederacja oczywiście

— powiedział.

Czy pan będzie kandydował w wyborach parlamentarnych pod szyldem Konfederacja?

Najprawdopodobniej tak

— wyznał.

Korwin-Mikke oszukany?

Odniósł się również do pretensji polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość, na czele której stoją Sławomir MentzenKrzysztof Bosak, o to, że dubluje nazwę partii i w ten sposób wprowadza wyborców w błąd.

Założyłem na końcu Konfederację. Nie rozumiem. Moim zdaniem mam do czynienia z rabunkiem. Z kolegą Braunem żeśmy zakładali partię Konfederacja i tutaj na polecenie WCzc. Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że on zawrze koalicję z Konfederacją, byle bez Korwina-Mikke i Brauna, no to wyrzucili Korwina-Mikke i Brauna

— przedstawił swój punkt widzenia.

Moim zdaniem kolega Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem i trzeba temu położyć kres

— podkreślił.

Korwin-Mikke enigmatycznie odpowiedział na pytanie prowadzącego o to, czy w demokratyczny sposób został usunięty z własnej partii.

Zostałem po prostu oszukany. Ale nie będę tutaj się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma co czym się chwalić, prawda?

— skwitował Janusz Korwin-Mikke.

