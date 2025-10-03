„Moim zdaniem kolega Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem i trzeba temu położyć kres” - powiedział Janusz Korwin-Mikke.
Janusz Korwin-Mikke nie zamierza przechodzić na polityczną emeryturę. Na początku września b.r. sąd zarejestrował jego nową partię, której nazwa niezwykle przypomina Konfederację, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Korwin-Mikke przekonuje jednak, że jako założyciel ma prawo do tej nazwy.
Partie „celowe”?
Janusz Korwin Mikke stoi na czele partii Korwin, ale również partii Konfederacja i partii Radykalna Prawica. Nestor ruchu konserwatywno-liberalnego w Polsce zaznaczył w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem w podkaście „Rzeczpospolitej”, że potrzebuje kilku formacji politycznych do rozmaitych celów.
Jedna jest potrzebna z powodów technicznych, a druga w celach wyborczych
— stwierdził Korwin-Mikke.
Która jest potrzebna w celach wyborczych?
Konfederacja oczywiście
— powiedział.
Czy pan będzie kandydował w wyborach parlamentarnych pod szyldem Konfederacja?
Najprawdopodobniej tak
— wyznał.
Korwin-Mikke oszukany?
Odniósł się również do pretensji polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość, na czele której stoją Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, o to, że dubluje nazwę partii i w ten sposób wprowadza wyborców w błąd.
Założyłem na końcu Konfederację. Nie rozumiem. Moim zdaniem mam do czynienia z rabunkiem. Z kolegą Braunem żeśmy zakładali partię Konfederacja i tutaj na polecenie WCzc. Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że on zawrze koalicję z Konfederacją, byle bez Korwina-Mikke i Brauna, no to wyrzucili Korwina-Mikke i Brauna
— przedstawił swój punkt widzenia.
Moim zdaniem kolega Mentzen podszywa się pod partię, którą zakładałem i trzeba temu położyć kres
— podkreślił.
Korwin-Mikke enigmatycznie odpowiedział na pytanie prowadzącego o to, czy w demokratyczny sposób został usunięty z własnej partii.
Zostałem po prostu oszukany. Ale nie będę tutaj się skarżył, bo jak ktoś dał się oszukać, to nie ma co czym się chwalić, prawda?
— skwitował Janusz Korwin-Mikke.
CZYTAJ TEŻ:
— Korwin-Mikke zarejestrował nową partię. Jej nazwa to… Konfederacja. Okazuje się, że ma do tego prawo. Wipler: Tym razem nam nie zaszkodzi
— Ukąszą Konfederację? Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun… zakładają kolejną partię! Jest robocza nazwa nowego ugrupowania
— Korwin-Mikke o spotkaniu Mentzena i Trzaskowskiego: Mieliśmy wywrócić ten stolik, nie dosiadać się grzecznie i nie dolewać piwska
— Kulisy Konfederacji. Korwin-Mikke: Kolega Mentzen stracił spójność, nie wiem, co się z nim stało. „Rozmowy z PiS na pewno trwały”
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742192-korwin-mikke-mam-do-czynienia-z-oszustwem-rabunkiem-partii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.