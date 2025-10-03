Prezes PiS o działaniach Żurka i jego ekipy: Scenariusz: "Bezkarność dla swoich". Stawiają pod znakiem zapytania legalność tego rządu

Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości!” - napisał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Lider PiS skomentował na portalu X likwidację systemu losowania sędziów.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wpadł na niebezpieczny dla niezawisłości sądownictwa pomysł. Szef MSZ zdecydował, aby rozporządzeniem zlikwidować obowiązek losowego wyznaczania większości sędziów w składach 3-osobowych. Prawnicy, politycy i komentatorzy zwracali uwagę na niezgodność tego rozwiązania z konstytucją, ale również ryzyko, że rząd będzie kontrolował wybór sędziów i przebieg procesów.

Scenariusz „Bezkarność dla swoich”?

Szokującą decyzję skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA… Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: „Bezkarność dla swoich”?

— napisał na platformie X.

Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości!

— podsumował Kaczyński.

