„Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości!” - napisał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Lider PiS skomentował na portalu X likwidację systemu losowania sędziów.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wpadł na niebezpieczny dla niezawisłości sądownictwa pomysł. Szef MSZ zdecydował, aby rozporządzeniem zlikwidować obowiązek losowego wyznaczania większości sędziów w składach 3-osobowych. Prawnicy, politycy i komentatorzy zwracali uwagę na niezgodność tego rozwiązania z konstytucją, ale również ryzyko, że rząd będzie kontrolował wybór sędziów i przebieg procesów.
Scenariusz „Bezkarność dla swoich”?
Szokującą decyzję skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA… Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: „Bezkarność dla swoich”?
— napisał na platformie X.
Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości!
— podsumował Kaczyński.
