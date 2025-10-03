„Raczej jak ku…a z obciętą głową, która biega w 3 struny podwórka i po drodze wsyzysko zadeptuje” - w taki sposób poseł KO Magdalena Filiks opisała postawę Polski2050, czyli jednego z koalicjantów. Co prawda pani poseł w silnych emocjach popełniła literówkę, bo zapewne chodziło o „kurę”, tym niemniej, ton wpisu jest dość agresywny. Nie od dziś jednak wiadomo, że do partii Hołowni pani Filiks nie pała miłością. Choć polityk skasowała wpis, sytuację skomentował Paweł Śliz, poseł Polski2050, do którego skierowana była odpowiedź o takiej treści. „Gdzie kura gdacze, tam kogut milczy” - dodała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, oznaczona we wpisie Śliza.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, otrzymała rekomendację swojej partii na urząd wicepremiera. Na platformie X pogratulował jej partyjny kolega, Paweł Śliz. A to wywołało awanturę o niespodziewanym chyba dla nikogo przebiegu!
Demokratyczny wybór po rzeczowej dyskusji i przedstawieniu wizji Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz kandydatką Komitetu Politycznego PL2050 ma wicepremiera K15X! Pani Minister, Kasiu, powodzenia. Do przodu Jak jedna pięść
—napisał Śliz we wtorek 30 września.
Raczej jak k…a z obciętą głową, która biega w 3 struny podwórka i po drodze wsyzysko zadeptuje
— odpowiedziała Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej, popełniwszy literówkę - i to niejedną. Ale to ta jedna zwróciła szczególną uwagę komentatorów, a polityk aż usunęła swój wpis.
Śliz nie chciał jednak pozwolić poseł KO zapomnieć.
Następnym razem Magdalenie Filiks proponuję dwa głębokie wdechy i odrobinę klasy. Wulgaryzmy i hejt na X nie są dowodem na zaangażowanie w polską politykę. Proszę o powrót do merytoryki (jeśli jest), bo szkoda marnować energię na hejt, wszak lepiej spożytkować ją na projekty ustaw. Niektórzy po to poszli do sejmu. Niektórzy…
— napisał, załączając zrzut ekranu.
„Gdzie kura gdacze, tam kogut milczy”
Zareagowała także minister Pełczyńska-Nałęcz.
Polityka to zajęcie dla ludzi o mocnych nerwach. Wulgaryzmy to droga do nikąd. Gdzie kura gdacze, tam kogut milczy
— napisała, sama jednak popełniając literówkę.
To jednak są emocje jak się kury robi kur… ę 😂
— podsumowała swój własny wpis Magdalena Filiks.
