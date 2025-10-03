Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742181-holownia-polecial-do-usa-na-rozmowe-o-prace-w-onz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.