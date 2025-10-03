Szymon Hołownia w Nowym Jorku spotka się z Annaleną Baerbock i Antonio Guterresem, a w weekend wystąpi na Paradzie Pułaskiego. Marszałek Sejmu zabiega o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, choć sam przyznaje, że jego szanse są na razie niewielkie.
Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu poinformowało w komunikacie, że marszałek Sejmu w piątek spotka się najpierw z przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ, byłą szefową MSZ Niemiec Annaleną Baerbock, a następnie będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.
Jutro marszałek Sejmu spotka się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji polonijnych.
Za dwa dni Hołownia weźmie udział w Nowym Jorku w 88. Paradzie Pułaskiego; parada przejdzie pod hasłem „1000. rocznica Królestwa Polskiego”.
W poniedziałek Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Marszałek Sejmu ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień wcześniej - jak mówił - „nie było ich wcale”.
Prezydent Nawrocki przekonywał do kandydatury Hołowni
„Super Express” napisał, że prezydent Karol Nawrocki miał pomóc Hołowni w zabieganiu o funkcję w ONZ.
Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem prezydent (Nawrocki) przekonywał już do poparcia Hołowni
— powiedział „SE” prezydencki minister Marcin Przydacz.
Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada dziś za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego UNHCR kończy się 31 grudnia 2025 r.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Hołownia odchodzi? Współtwórca Polski 2050: Jestem w jakimś stopniu rozczarowany. Ludzie wiązali z nim konkretne nadzieje
— Kandydatura Hołowni do ONZ z poparciem prezydenta? Szef gabinetu Nawrockiego: „Jeżeli jest decyzja warta poparcia dla Polski…”
— Międzynarodowa kariera zamiast Polski 2050? Hołownia potwierdza: Złożyłem aplikację w naborze na Wysokiego Komisarza ONZ
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742181-holownia-polecial-do-usa-na-rozmowe-o-prace-w-onz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.