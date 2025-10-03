Mentzen ma kompleks PiS? Obarczył partię Kaczyńskiego winą za system kaucyjny. Bochenek: Wierny uczeń Tuska! Ewidentnie ma Pan jakąś fobię

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sławomir Mentzen / autor: Fratria/X
Sławomir Mentzen / autor: Fratria/X

Ewidentnie ma Pan jakąś fobię na punkcie naszej formacji i albo celowo Pan kłamie, albo wszystko się Panu pomieszało. Ustawa nie jest naszą ustawą, a wszelkie opłaty, ich wysokość i zasady systemu kaucyjnego zostały przygotowane przez rząd Tuska” - napisał na X Rafał Bochenek, odpowiadając Sławomirowi Mentzenowi, który stwierdził, że „System kaucyjny to dzieło rządu Morawieckiego, za którym głosował prawie cały klub PiS”.

Sławomir Mentzen podkreślił w swoim „antypisowskim” wzmożeniu ostatnich miesięcy, że rząd PiS wymyślił system kaucyjny, który wszedł w życie 1 października, a który w większości poparł klub parlamentarny Jarosława Kaczyńskiego.

System kaucyjny to dzieło rządu Morawieckiego, za którym głosował prawie cały klub PiS. Tylko Konfederacja była przeciwko

— napisał na X Sławomir Mentzen.

Mentzen w tuskowym amoku”

Ze stanowiskiem prezesa Nowej Nadziei nie zgodził się poseł PiS Rafał Bochenek.

Mentzen to wierny uczeń Tuska! Ewidentnie ma Pan jakąś fobię na punkcie naszej formacji i albo celowo Pan kłamie, albo wszystko się Panu pomieszało. Ustawa nie jest naszą ustawą, a wszelkie opłaty, ich wysokość i zasady systemu kaucyjnego zostały przygotowane przez rząd Tuska

— napisał Rafał Bochenek.

Ciekawe, że Mentzen w tuskowym amoku przypisuje autorstwo systemu kaucyjnego PiS, choć nasza partia podczas głosowania w Sejmie tego systemu nie poparła. Z Tuskiem dogadał się Pan Sławomir Menzten, aby kłamliwie przerzucić odpowiedzialność za ten bajzel na PiS?Metody te same…

— dodał.

Bochenek wskazał, że głosowanie dotyczyło zmienionego przez rządzącą PO projektu, którego PiS nie poparł.

Panowie z Konfederacji, czasami lepiej jest milczeć i być podejrzewanym o głupotę, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Tutaj jest głosowanie nad systemem, który teraz wprowadziła PO i którego nie poparliśmy. Rząd Tuska wprowadził przymus, opłaty i de facto chaos…

— stwierdził poseł PiS.

CZYTAJ TEŻ:

Komu „zawdzięczamy” system kaucyjny w obecnym kształcie? Ozdoba: Przegłosowany przez PO, Lewicę i Polskę2050

Hennig-Kloska agituje za systemem kaucyjnym: „Koszt migrujący”. Nowe rozwiązania nie wzbudzają jednak entuzjazmu? „Niezła zabawa będzie”

Blamaż systemu kaucyjnego. Pojawiły się butelki większe o… jedynie mililitr. To wystarczy, by obejść zmiany. Rząd oskarża: Antypolskie cwaniactwo

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych