„Ewidentnie ma Pan jakąś fobię na punkcie naszej formacji i albo celowo Pan kłamie, albo wszystko się Panu pomieszało. Ustawa nie jest naszą ustawą, a wszelkie opłaty, ich wysokość i zasady systemu kaucyjnego zostały przygotowane przez rząd Tuska” - napisał na X Rafał Bochenek, odpowiadając Sławomirowi Mentzenowi, który stwierdził, że „System kaucyjny to dzieło rządu Morawieckiego, za którym głosował prawie cały klub PiS”.
Sławomir Mentzen podkreślił w swoim „antypisowskim” wzmożeniu ostatnich miesięcy, że rząd PiS wymyślił system kaucyjny, który wszedł w życie 1 października, a który w większości poparł klub parlamentarny Jarosława Kaczyńskiego.
System kaucyjny to dzieło rządu Morawieckiego, za którym głosował prawie cały klub PiS. Tylko Konfederacja była przeciwko
— napisał na X Sławomir Mentzen.
„Mentzen w tuskowym amoku”
Ze stanowiskiem prezesa Nowej Nadziei nie zgodził się poseł PiS Rafał Bochenek.
Mentzen to wierny uczeń Tuska! Ewidentnie ma Pan jakąś fobię na punkcie naszej formacji i albo celowo Pan kłamie, albo wszystko się Panu pomieszało. Ustawa nie jest naszą ustawą, a wszelkie opłaty, ich wysokość i zasady systemu kaucyjnego zostały przygotowane przez rząd Tuska
— napisał Rafał Bochenek.
Ciekawe, że Mentzen w tuskowym amoku przypisuje autorstwo systemu kaucyjnego PiS, choć nasza partia podczas głosowania w Sejmie tego systemu nie poparła. Z Tuskiem dogadał się Pan Sławomir Menzten, aby kłamliwie przerzucić odpowiedzialność za ten bajzel na PiS?Metody te same…
— dodał.
Bochenek wskazał, że głosowanie dotyczyło zmienionego przez rządzącą PO projektu, którego PiS nie poparł.
Panowie z Konfederacji, czasami lepiej jest milczeć i być podejrzewanym o głupotę, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Tutaj jest głosowanie nad systemem, który teraz wprowadziła PO i którego nie poparliśmy. Rząd Tuska wprowadził przymus, opłaty i de facto chaos…
— stwierdził poseł PiS.
CZYTAJ TEŻ:
— Komu „zawdzięczamy” system kaucyjny w obecnym kształcie? Ozdoba: Przegłosowany przez PO, Lewicę i Polskę2050
— Hennig-Kloska agituje za systemem kaucyjnym: „Koszt migrujący”. Nowe rozwiązania nie wzbudzają jednak entuzjazmu? „Niezła zabawa będzie”
— Blamaż systemu kaucyjnego. Pojawiły się butelki większe o… jedynie mililitr. To wystarczy, by obejść zmiany. Rząd oskarża: Antypolskie cwaniactwo
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742180-mentzen-znow-oskarza-pis-bochenek-wierny-uczen-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.