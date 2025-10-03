„System kaucyjny w obecnym kształcie to efekt decyzji Platformy, Lewicy i Polski 2050. To nie dobrowolność i zdrowa popularyzacja istniejących rozwiązań, ale przymus, chaos i wypaczenie idei” - napisał na platformie X Jacek Ozdoba, europoseł PiS i były wiceminister klimatu i środowiska. Polityk odniósł się w ten sposób do ataków Konfederacji i jej zwolenników na PiS w związku z wejściem w życie systemu kaucyjnego.
Wprowadzenie przez obecny rząd systemu kaucyjnego wywołuje gorące emocje, m.in. po prawej stronie sceny politycznej. Prawo i Sprawiedliwość wypowiada się na ten temat krytycznie, ale „obrywa” od Konfederacji, która utrzymuje, że przegłosowany został w lipcu 2023 r.
Zmiany w systemie kaucyjnym
Czy jednak przegłosowany w takim kształcie, jak obecnie? Głos na ten temat zabrał Jacek Ozdoba, były wiceminister klimatu i środowiska, obecnie - europoseł PiS.
Warto trzymać się faktów, a odstawić emocje polityczne. Obecna ustawa o systemie kaucyjnym została przygotowana i przegłosowana przez Platformę Obywatelską i Lewicę, PL20250, a nie przez Prawo i Sprawiedliwość. Oni tego nie ukrywają (przykład poniżej). To Platforma zmieniła ustawę, wprowadzając de facto przymus przystąpienia do systemu – przez podwyższenie opłaty produktowej o ponad 300 proc. dla firm, które do niego nie wejdą (ustawa rządu z 13 grudnia i jej uzasadnienie – patrz poniżej). Tymczasem już dziś w sklepach istnieją lokalne systemy kaucyjne. Chodziło o to, aby je spopularyzować, a nie wypaczać sens całej idei. Oni ten sens wypaczyli. Nie można mówić, że obecny kształt to konsekwencja ustaleń sprzed dwóch lat. Zmieniono system, terminy oraz wprowadzono wysokie kary za brak przystąpienia (patrz poniżej). Dodano też wiele zmian szczegółowych. Fakty są takie: PiS nie ma nic wspólnego z decyzjami dotyczącymi operatorów systemu ani wydawaniem rozporządzeń – to w ogóle nie działo się za czasów PiS. Stawki kaucji określił obecny rząd (rozporządzenie – patrz poniżej)
— napisał na portalu X.
Co więcej, Platforma rozszczelniła system pozwoleń na zbiórkę. Prawo i Sprawiedliwość walczyło z przestępczością środowiskową (nowelizacja kodeksu karnego, system SENT, specjalny departament w resorcie), a zmiany PO osłabiły ten system. Cały ten spór pokazuje jedno: zepsuć można wszystko. I kolejna sprawa głosowanie nad ustawą PO/Lewicy/ PL2050 (głosowanie poniżej). PiS tego nie popierał. Ponieważ często pojawia się temat Unii Europejskiej, warto wyjaśnić fakty. Unia wprost wymaga osiągnięcia 90% poziomu zbiórki. Wątek rozwinę pod spisem. Podsumowując: system kaucyjny w obecnym kształcie to efekt decyzji Platformy, Lewicy i Polski 2050. To nie dobrowolność i zdrowa popularyzacja istniejących rozwiązań, ale przymus, chaos i wypaczenie idei. Może zamiast zajmować się politycznymi awanturami warto jest pracować w resorcie i na komisjach?
— podkreślił Ozdoba.
Co do niektórych wolnorynkowych posłów. Praca jest w komisjach ;) polecam poprawki i debaty. X czasami szkodzi
— podsumował
„Kto za to zapłaci finalnie?”
W kolejnym wpisie Jacek Ozdoba dodał:
Co do UE i debaty o wymogach. Warto zerknąć na głosowanie! To głosowanie nad porozumieniem między PE a Radą, które wprowadza poniższe wymogi. PO poparło kary, w sytuacji niewykonania 90 proc. zbiórki! Cała delegacja PiS była przeciwko. I jeszcze kary?! Kto za to zapłaci finalnie? Jak myślicie?
CZYTAJ TAKŻE:
-Blamaż systemu kaucyjnego. Pojawiły się butelki większe o… jedynie mililitr. To wystarczy, by obejść zmiany. Rząd oskarża: Antypolskie cwaniactwo
-Hennig-Kloska agituje za systemem kaucyjnym: „Koszt migrujący”. Nowe rozwiązania nie wzbudzają jednak entuzjazmu? „Niezła zabawa będzie”
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742172-ozdoba-system-kaucyjny-przygotowaly-po-lewica-i-pl2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.