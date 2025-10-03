Rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dot. likwidacji zasady losowania sędziów wywołało wiele bardzo krytycznych opinii w mediach społecznościowych. „Ustawiali przetargi pod zagraniczne firmy. Ustawiają sędziów pod siebie. Praworządność zamienili na sterowalność. Polska Tuska i Żurka w praktyce” - napisał na X były premier Mateusz Morawiecki. „Wracamy do tradycji wyznaczania większość składu sądów „z palca”, jak za starych czasów” - wtórował mu mec. Bartosz Lewandowski.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce zniszczyć system losowania sędziów? W tej sprawie alarmują Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów „Sędziowie RP” oraz m.in. Zbigniew Ziobro. Chodzi o nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów „Sędziowie RP” opublikowało fragment nowego rozporządzenia ministra Żurka, w którym czytamy:
Przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie 3 sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu.
„Ustawiają sędziów pod siebie”
Zmiany przeprowadzane w wymiarze sprawiedliwości przez Waldemara Żurka - delikatnie mówiąc - nie spodobały się ani politykom opozycji, ani znanym prawnikom.
Ustawiali przetargi pod zagraniczne firmy. Ustawiają sędziów pod siebie. Praworządność zamienili na sterowalność. Polska Tuska i Żurka w praktyce
— napisał Mateusz Morawiecki.
Waldemar Żurek chce usunąć losowania sędziów i ręcznie wybierać 2/3 składów sędziowskich! A wy chcielibyście być sądzeni przez „zaufanych” ludzi Żurka?
— pytał Maciej Wąsik.
SĘDZIOWIE NA TELEFON TUSKA WRACAJĄ‼️ Minister Żurek zapowiadał, że w sądach chce mieć swoich zaufanych ludzi i próbuje dopiąć swego. Wydał rozporządzenie de facto likwidujące losowy przydział spraw sędziom. Decydować mają jego nominaci. Tymczasem art. 47a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych jasno nakazuje, by sprawy trafiały do sędziów w drodze losowania. Takiej ingerencji w składy sądu spinając w całość proces najpierw usuwania prezesów sądów, poprzez odsuwanie nieuznawanych sędziów od spraw karnych w sądach, dochodząc do otwartego wprowadzenia ręcznego ustalania składów, nie było w Polsce od czasów komuny. Konsekwencje są dramatyczne: 👉 W postępowaniach karnych każdy wyrok wydany przez sąd obsadzony z pominięciem losowania będzie do podważenia. To tzw. „bezwzględna przyczyna odwoławcza” – nawet prawidłowy wyrok musi wtedy zostać uchylony (art. 439 §1 pkt 2 k.p.k.). 👉 W sprawach cywilnych identycznie – skład sprzeczny z ustawą oznacza bezwzględną nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.). Takiej ingerencji w skład sądów nie było od czasów PRL. Najpierw czystki prezesów, potem odsuwanie niewygodnych sędziów od spraw karnych, a teraz ręczne wyznaczanie składów. Tusk żąda opozycji w więzieniach i wierni sędziowie mają to zapewnić, więc ci którzy są niepewni, mają być odsuwani. Taki jest zamysł tej zmiany. Na chichot losu zasługuje fakt, że system został wprowadzony po zmianie rządu w 2015 roku jako pokłosie słynnej afery „sędziego na telefon” z czasów wielkiej afery Amber Gold. Powrót „sędziów na telefon” nazywany jest z kolei „przywracaniem praworządności”. Nie zostawimy tego
— ocenił Sebastian Kaleta.
Decyzja Waldemara Żurka, aby rozporządzeniem zlikwidować obowiązek losowego wyznaczania większości sędziów w składach 3-osobowych jest niezgodna z art. 47a ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, który nakłada WYMÓG losowego przydziału spraw. Żurek chce mieć KONTROLĘ nad tym, kto będzie wydawał wyroki (jednego wylosowanego sędziego zawsze będzie mogła przegłosować wyznaczona ręcznie pozostała dwójka) – to jest oczywiście główna przyczyna tej bezprawnej decyzji. Ale skutki będą dużo poważniejsze i to nie tylko w sprawach politycznych – a DLA WSZYSTKICH OBYWATELI. Odtąd KAŻDY wyrok wydany przez sąd karny wyznaczony z pominięciem losowania będzie można zakwestionować: sąd nienależycie obsadzony to tzw. „bezwzględna przyczyna odwoławcza” – nawet prawidłowy wyrok ulega w takiej sytuacji UCHYLENIU! (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.). W postępowaniach cywilnych podobnie – sprzeczność składu sądu z przepisami prawa oznacza bezwzględną NIEWAŻNOŚĆ postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.). Próba przejęcia politycznej kontroli nad wyrokami sadów doprowadzi do jeszcze większego braku pewności prawa – dla każdego obywatela (a skazani przestępcy z pewnością chętnie skorzystają z możliwości podważenia niekorzystnych dla siebie wyroków). Dziękujemy, ministrze-prokuratorze Żurek
— podkreślił Paweł Jabłoński.
Prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu - to piękne słowa, które w praktyce można obejść jednym podpisem Ministra Sprawiedliwości. Minister Żurek faktycznie zlikwidował losowy przydział sędziów. Rozporządzeniem przekazał prezesom sądów możliwość ręcznego dobierania składów orzekających. Po co palcem wskazuje się sędziego, który ma rozstrzygnąć Twoją sprawę? 👉 By zagwarantować uczciwy proces? 👉 Czy raczej, by mieć pewność, jaki zapadnie wyrok? Konstytucyjne gwarancje nie mogą kończyć się na okrągłych deklaracjach, ale muszą realnie chronić Obywatela przed „sądem wybranym” pod tezę
— wskazał Krzysztof Szczucki.
Powrót do wyznaczania „ręcznego”
Wspaniale. Wracamy do tradycji wyznaczania większość składu sądów „z palca”, jak za starych czasów. Czy będzie jakaś rezolucja w Parlamencie Europejskim czy inna interwencja z hasłem „tak nie wolno”❓
— pytał Bartosz Lewandowski.
Właśnie pan Minister Waldemar Żurek spowodował, że obrońcy Michała Kuczmierowskiego w sprawie ekstradycyjnej uzyskali POTĘŻNY argument przed sądem brytyjskim, który może skutkować niewydaniem ich klienta. Najpierw „odsuwanie” sędziów od orzekania, zmiana prezesów i wiceprezesów wbrew opinii kolegiów sądów, zmiana przewodniczących wydziałów, a teraz zerwanie z losowym przydziałem większości sędziów do składów i powrót do wyznaczania „ręcznego”. Brawo Waldemarze Żurek❗️
— skwitował mec. Bartosz Lewandowski.
Jak uratować sądy przed bezprawiem? Proszę o RT! Konieczny jest natychmiastowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania konstytucyjności tego rozporządzenia (art. 188). Do czasu rozpoznania sprawy Trybunał Konstytucyjny powinien wydać postanowienie o zabezpieczeniu
— podkreślił Michał Sopiński.
Rozporządzeniem Żurka powiem zająć się Trybunał Konstytucyjny, a później prokurator. Ręczne ustawianie 2/3 składu sądu jest sprzeczne z art. 47a ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych: sprawy przydziela się przez LOSOWANIE. W demokracji walczącej znów rozporządzeniem zmieniają ustawę
— alarmował Michał Woś.
Tusk przejmuje pełną kontrolę nad prawomocnymi wyrokami‼️ Rozporządzenie Żurka: „po wyrazach ‘zarządzić losowanie’ dodaje się wyrazy ‘lub wyznaczyć’” – to kwintesencja ordynarnego manipulowania sądami przez politycznych funkcjonariuszy działających na polityczne zlecenie. 🔴 Najpierw Bodnar i Żurek bezprawnie zainstalowali swoich ludzi w kierownictwach sądów. Ci dokonali czystek i tak poukładali wydziały, by kluczowe sprawy – zwłaszcza karne, dotyczące ścigania polityków – trafiały do „właściwych” osób. Teraz, dodatkowo, wprowadzają możliwość rezygnacji z losowania składów trzyosobowych i wyznaczania sędziów bezpośrednio przez nielegalnie powołanych ludzi z kierownictw sądów. 🔴 Na marginesie, pamiętajmy: nielegalnie sprawujących swoje funkcje w sądach, więc sami dopuszczający się przestępstwa z art. 227 kk (Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.) – i w ramach zorganizowanej grupy (art. 258 § 1 kk - Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.) i jej hersztem (§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15). Zegar tyka. Ustawianie składów 3-osobowych dotyczy szczególnie postępowań odwoławczych, a więc drugiej instancji – co oznacza, że ludzie Tuska przejmują pełną kontrolę nad prawomocnymi orzeczeniami sądów. Na wypadek, gdyby w pierwszej instancji nie znalazł się żaden młody, 29-letni asesor gotów „skręcić” sprawę Sławkowi, Romkowi czy Staszkowi. Gdy nadzorowałem wdrażanie elektronicznego systemu SLPS w kluczowym czasie pod koniec 2018 i na początku 2019 roku, włożyliśmy ogromny wysiłek, by jak najszybciej uruchomić również losowanie pozostałej dwójki sędziów w składzie trzyosobowym. Nie było to łatwe – był to czas intensywnej pracy od rana do wieczora całego zespołu programistów, sędziów, by zdążyć na czas. Mieliśmy pełną świadomość, że niezawisłość sędziów to nie abstrakcyjna idea, ale kluczowy element zasady uczciwego procesu, który musi być realizowany m. in. poprzez stosowanie przejrzystych metod przydziału spraw – tak, by żadna ze stron ani żadna osoba zainteresowana rozstrzygnięciem nie miała na to wpływu. To tutaj rozgrywa się prawdziwa niezawisłość — ta, która ma znaczenie dla zwykłych ludzi, a nie w abstrakcyjnych, politycznych sloganach i kłamstwach o rzekomym „upolitycznieniu” KRS czy Sądu Najwyższego, niemających żadnego pokrycia w rzeczywistości. Po 2017 roku układ późnego postkomunizmu został po prostu odcięty od koryta — od wpływu na decyzje o sądach, a więc o ludzkim życiu, wolności i majątku. Teraz próbuje tę władzę odzyskać, działając na rympał, łamiąc wszelkie standardy i demolując wymiar sprawiedliwości. ‼️Koalicja 13 grudnia właśnie wyrzuciła niezawisłość i bezstronność sędziowską do kosza – plując ludziom w twarz i instytucjonalizując doktrynę Neumanna 2.0. Wprowadzając ją wprost do przepisów prawa. To oczywiście ordynarne bezprawie, niekonstytucyjne obniżenie standardu ochrony. 🔴 To, że uzyskałem ochronę prawną na Węgrzech (a także fakt, że Interpol odmówił ścigania mnie, mimo uzupełnianych wniosków Bodnara), wynikało - obok bezzasadności zarzutów - w dużej mierze z oceny, iż istnieją poważne przesłanki, że w Polsce brak jest gwarancji uczciwego procesu w sprawach politycznych. Dziś niestety mamy już tego całkowitą pewność. Zapisali to wprost w rozporządzeniu…
— napisał Marcin Romanowski.
