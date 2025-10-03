„Oni się między sobą kłócą, sami atakują Polskę 2050. Widziałem wpis w mediach społecznościowych pani poseł Magdaleny Fliks z KO, bardzo niecenzuralny. W bardzo brzydkich słowach wypowiada się o pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz z Polski 2050. Widać, że tam kipi. Dajmy im szansę i nie przeszkadzajmy. Oni się ze sobą na tyle pokłócą, że to się skończy szybciej, niż byśmy się spodziewali” - powiedział poseł PiS prof. Krzysztof Szczucki podczas rozmowy z Tadeuszem Płużański w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24.
Przygotowanie Polski do wojny hybrydowej
Prof. Szczucki został zapytany o wojnę hybrydową, jaka jest prowadzona przeciwko Polsce.
Pojęcie wojny hybrydowej nie jest nam znane od wczoraj. Tym bardziej nie od dzisiaj, tylko już od dłuższego czasu. Wojna hybrydowa…
