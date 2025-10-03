Fundacja Otwarty Dialog organizowała pod patronatem Senatu wydarzenie „Londyńskie Czwartki Literackie”. Na ten cel otrzymała 57,7 tys. zł w ramach konkursu „Senat-Polonia 2025”. Na spotkaniach promowano m.in. książki „Debil” i „Alfons” autorstwa dr Aleksandry Sarny - koleżanki Jana Pińskiego! Organizowano też spotkania z hejterami - takimi jak Adam Mazguła czy Arkadiusz Szczurek. A wszystko odbywało się oczywiście za pieniądze podatników!
„Londyńskie czwartki literackie. Spotkania z polonijnymi autorami” - brzmi nazwa wydarzenia organizowanego przez Fundację Otwarty Dialog za pieniądze od Senatu RP, czyli od obywateli.
Rzecz w tym, że ci „polonijni autorzy”… mieszkają w Polsce. To m.in. koleżanka Jana Pińskiego, dr Aleksandra Sarna „psycholożka”, która kiedyś występowała jako ekspert w „Rozmowach w toku”, teraz - głównie na kanale Pińskiego. Wydała książki „Debil” i „Alfons”, w których uderza w byłego prezydenta Andrzeja Dudę i jego następcę - Karola Nawrockiego. Dodajmy, że nakładem wydawnictwa Jana Pińskiego.
„Debil”, „Alfons”, Mazguła i Lotna Brygada Opozycji
Projekt zakłada organizację spotkań z polskimi autorami współczesnymi tworzącymi literaturę non fiction. Chcemy zaprosić do Londynu autorów książek opisujących współczesną Polskę z jej problemami i sukcesami. Do wyboru zaproszonych autorów posłużył nam ranking MPIKu i renoma autorów. Chcemy pokazać możliwie jak najpełniejszy obraz rzeczywistości. Spotkania będą adresowane do Polonii oraz osób zainteresowanych Polską i odbywać się będą raz w miesiącu przez 6 kolejnych miesięcy w drugi czwartek miesiąca w sali Theatreship w Londynie. Wydarzenia obejmują promocję w mediach społecznościowych, promocję czytelnictwa i literatury polskiej, spotkania z pisarzami, dyskusje o książkach, czytanie fragmentów i możliwość zakupu książek z autografem. Partnerem projektu jest polskie wydawnictwo Meridian Publishing Ltd. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kampania promocyjna w mediach społecznościowych i polonijnych w UK
— czytamy w opisie na stronie konkursu „Senat-Polonia 2025”, w ramach którego Fundacja Otwarty Dialog otrzymała ponad 57 tys. zł z pieniędzy podatników.
Tyle oczekiwania. A rzeczywistość?
Książki dr Aleksandry Sarny – „Debil” i „Alfons” – są już w drodze . A w sobotę 27 września 2025 ο godz. 18:00 sama autorka opowie o nich osobiście. Trudno się dziwić, że tytuły te zapowiadają rozmowę o faktach, i to niełatwych, ale niezwykle ważnych
— podkreślono w opisie wydarzenia na Facebooku.
Sponsor wydarzenia: Senat RP
— dodano.
To nie koniec skandali. Bo na 11 października zaplanowano spotkanie z jeszcze ciekawszymi „autorami”. To… „Spotkanie autorskie w Londynie z Lotną Brygadą Opozycji, płk Adamem Mazgułą i Rafałem Łuczkiewiczem”.
„Wolelibyście tego nie wiedzieć”
O bulwersującej sprawie od rana huczy internet.
Niebywałe. Senat zorganizował konkurs „Senat-Polonia 2025”, czyli rozdawał kasę na lewo i prawo. 57 700 zł przekazano na organizację „Londyńskich Czwartków Literackich”. Efekt? Za pieniądze Senatu odbyła się promocja książek „Debil” oraz „Alfons” o byłym i obecnym prezydencie
— napisał na platformie X Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.
Wolelibyście tego nie wiedzieć. Polski Senat dał pieniądze fundacji Otwarty Dialog na spotkania z autorką książek „Debil” i „Alfons” o polskich prezydentach oraz pułkownikiem Mazgułą w ramach „promocji Polski i kultury polskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą”
— czytamy we wpisie Szymona Jadczaka, dziennikarza Wirtualnej Polski.
Tak z państwowych pieniędzy finansuje się kampanię znieważającą prezydenta RP. Projekt realizuje Fundacja Otwarty Dialog Kramka & Kozlovskiej👇
— pisze Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy.
Znieważanie prezydenta jest w Polsce przestępstwem, zatem Otwarty Dialog lansując Sarnę i jej książki wykorzystał publiczne pieniądze do popełnienia przestępstwa. To powinno być podstawą żądania ich zwrotu. Jakieś granice powinny być.
— przypomina blogerka Kataryna.
Ktoś mi wyjaśni ten Senat RP?
— pyta internautka Magda Nierebińska.
jj/X
