TYLKO U NAS. Śliwka: Nie możemy zachowywać się jak minister Sikorski, który prowadził politykę skrajnie prorosyjską, a dziś - niezbyt mądrą

To, co robi MSZ, nie pomaga budowaniu powagi państwa polskiego, pewnych sojuszy, bo przedstawiciele Rosji pokazują potem, że przedstawiciel rządu polskiego mijał się z prawdą” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka, były wiceminister aktywów państwowych.

Poseł PiS Andrzej Śliwka odniósł się do słów szefa MON, który zapewniał wczoraj, że nie ma problemu z finansowaniem pocisków do F-35.

Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz Władysław Kosiniak-Kamysz mija się z prawdą

— ocenił.

Jeżeli mówimy o zakupie myśliwców wielozadaniowych F-35, to zdajemy sobie doskonale sprawę, że niezbędny do tego jest też zakup uzbrojenia. (…) Pociski, o których mówimy, i ta presja, którą wywieramy na rząd, spowodowała, że ten „miękiszon”, jakim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, przestraszył się i musiał coś zrobić…

