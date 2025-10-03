„To, co robi MSZ, nie pomaga budowaniu powagi państwa polskiego, pewnych sojuszy, bo przedstawiciele Rosji pokazują potem, że przedstawiciel rządu polskiego mijał się z prawdą” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Śliwka, były wiceminister aktywów państwowych.
Poseł PiS Andrzej Śliwka odniósł się do słów szefa MON, który zapewniał wczoraj, że nie ma problemu z finansowaniem pocisków do F-35.
Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz Władysław Kosiniak-Kamysz mija się z prawdą
— ocenił.
Jeżeli mówimy o zakupie myśliwców wielozadaniowych F-35, to zdajemy sobie doskonale sprawę, że niezbędny do tego jest też zakup uzbrojenia. (…) Pociski, o których mówimy, i ta presja, którą wywieramy na rząd, spowodowała, że ten „miękiszon”, jakim jest Władysław Kosiniak-Kamysz, przestraszył się i musiał coś zrobić…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742159-sliwka-nie-mozemy-zachowywac-sie-niemadrze-jak-sikorski