Czy Waldemar Żurek chce zniszczyć system losowania sędziów? W tej sprawie alarmują Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów „Sędziowie RP” oraz m.in. Zbigniew Ziobro. Chodzi o nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów „Sędziowie RP” opublikowało fragment nowego rozporządzenia ministra Żurka, w którym czytamy:
Przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie 3 sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu.
„Sędziowie RP” przekonują, że mamy tu do czynienia z „rżnięciem sędziowskiej niezawisłości”.
Tym oto tępym narzędziem rżnie się sędziowską niezawisłość: w składzie trzech sędziów (czyli zwykle decydującym o orzeczeniu prawomocnym) większość będą stanowili zausznicy szefa wydziału nominata prezesa sądu nominata Ministerstwa Sprawiedliwości! Treść wyroku nie może być zaskoczeniem
– czytamy w ich wpisie.
Podobnego zdania jest Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości.
Wracają ustawki i sędziowie na telefon. Już jest jasne co miał przykryć temat Pegasusa: Wczoraj SKASOWALI LOSOWANIE SĘDZIÓW: z trzech losuje się już tylko jednego, a dwóch WSKAZUJĄ ludzie Żurka w sądach. Po to masowo wymieniał prezesów. Bandyci
– pisze polityk.
Decyzja Waldemara Żurka, aby rozporządzeniem zlikwidować obowiązek losowego wyznaczania większości sędziów w składach 3-osobowych jest niezgodna z art. 47a ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, który nakłada WYMÓG losowego przydziału spraw. Żurek chce mieć KONTROLĘ nad tym, kto będzie wydawał wyroki (jednego wylosowanego sędziego zawsze będzie mogła przegłosować wyznaczona ręcznie pozostała dwójka) – to jest oczywiście główna przyczyna tej bezprawnej decyzji. Ale skutki będą dużo poważniejsze i to nie tylko w sprawach politycznych – a DLA WSZYSTKICH OBYWATELI. Odtąd KAŻDY wyrok wydany przez sąd karny wyznaczony z pominięciem losowania będzie można zakwestionować: sąd nienależycie obsadzony to tzw. „bezwzględna przyczyna odwoławcza” – nawet prawidłowy wyrok ulega w takiej sytuacji UCHYLENIU! (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.). W postępowaniach cywilnych podobnie – sprzeczność składu sądu z przepisami prawa oznacza bezwzględną NIEWAŻNOŚĆ postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.). Próba przejęcia politycznej kontroli nad wyrokami sadów doprowadzi do jeszcze większego braku pewności prawa – dla każdego obywatela (a skazani przestępcy z pewnością chętnie skorzystają z możliwości podważenia niekorzystnych dla siebie wyroków)
— zauważył poseł PiS, prawnik Paweł Jabłoński.
Wpis Ziobry
Do sprawy odniósł się również Zbigniew Ziobro.
Tusk z Żurkiem właśnie odbierają Polakom system losowania sędziów. Żurek nie krył, że potrzebuje „zaufanych” – teraz będzie mógł ich palcem wskazać, bo wyroki mają być „jak trzeba”. Giertych, Grodzki i Nowak mogą spać spokojnie. Opozycja ma siedzieć. To proste
– napisał były minister sprawiedliwości.
