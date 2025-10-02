„Czy Polska zbankrutuje? Agencje Moody’s i Fitch wysłały rządowi ostrzeżenie! Obniżenie ratingu to sygnał, że zarządzanie finansami państwa kuleje, a koalicja nie panuje nad sytuacją. Nowy rating to droższe kredyty, wyższy dług i coraz większa presja na budżet” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
Mateusz Morawiecki w nagraniu, które zamieścił na swoim profilu na YouTubie przeanalizował, dlaczego obniżenie ratingu przez agencję Moody’s jest złym sygnałem dla Polski.
Agencja ratingowa Moody’s obniżyła perspektywę rejową Polski. Tę decyzję można uznać za potwierdzenie negatywnej oceny sytuacji budżetowej naszego kraju. Po decyzji Fitch’a to drugi podmiot, który obniża perspektywę polskiego ratingu ze stabilnej na negatywną
— mówił Mateusz Morawiecki.
Po pierwsze, rating kraju to ogólne określenie na ocenę wiarygodności kredytowej danego państwa, czyli jego zdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Im lepsza ocena, tym łatwiej i taniej zdobyć pieniądz na rozwój. Po drugie, obniżenie takiej perspektywy to dopiero początek procesu. Przed nami tej jesieni decyzja jeszcze jednej agencji ratingowej, czyli Standard & Poor. Jednak kluczowe oceny pojawią się za około dwa kwartały. To wtedy Fitch oraz Moody’s ocenią postęp, a raczej jego brak, prac rządu nad konsolidacją fiskalną i dokonają być może niestety obniżki ratingu. Jeśli agencja Standard and Poor obniży swój rating, to przekładając na język sportowy oznacza spadek do niższej ligi
— argumentował były premier.
Obniżka perspektywy ratingu to żółta kartka dla polityków i mocny sygnał skierowany do obecnego premiera. Agencja wyraża obawy, że ich polityka może przynieść dalsze zwiększenie wydatków budżetowych i pogłębianie długu oraz deficytu. Potwierdzają to najnowsze dane Ministerstwa Finansów. W samym tylko sierpniu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 20 miliardów złotych, plus 1,1 proc. w porównaniu z lipcem
— tłumaczył Mateusz Morawiecki.
