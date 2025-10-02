Czarzasty emocjonalnie o sytuacji w Strefie Gazy: Dzieci umierają z głodu, mordują ludzi. To się dzieje wszystko, do cholery, na naszych oczach

Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty na antenie TVN24 w ostry sposób wypowiadał się na temat tego, co dzieje się w Strefie Gazy. „Dzieci umierają z głodu. Mordują ludzi. Rzadko mam emocje, ale w tej chwili mam. To się dzieje wszystko, do cholery, na naszych oczach. To jest XXI wiek” - mówił Czarzasty, jednoznacznie stając po stronie Palestyńczyków.

Uważam, że to, co się dzieje, to jest skandal. Uważam, że powinniśmy bardzo mocno reagować

— mówił Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do sytuacji Palestyńczyków w Strefie Gazy, atakowanej przez Izrael.

To jest ludobójstwo

— jednoznacznie ocenił sytuację Czarzasty.

Złożyliśmy jako Lewica projekt uchwały do Sejmu w sprawie Palestyny. Mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie ten wniosek głosowany

— zdradził wicemarszałek Sejmu.

Związki partnerskie

Włodzimierz Czarzasty odniósł się też do krajowej polityki, zdradzając, że jest „po bardzo dobrych rozmowach z PSL-em” w sprawie związków partnerskich.

Zaczniemy tworzyć prawo dla związków partnerskich

— zapowiedział Czarzasty.

