„Niech Tusk i von der Leyen zabiorą się za ratowanie przemysłu, a nie tylko gadanie o tym!” - napisała na platformie X Beata Szydło, europoseł PiS, była premier.
Beata Szydło załączyła do swojego wpisu nagranie, w którym wyjaśniła, że Unia Europejska popełniła błąd m.in. stawiając krzyżyk na górnictwie.
Kilka miesięcy temu na sesji plenarnej w Strasburgu zwracałam uwagę na to, że Unia Europejska popełnia rażące błędy, jeżeli chodzi o przemysł i gospodarkę europejską. Wszystkie decyzje, które zostały w ostatnim czasie podjęte, doprowadziły do tego, że praktycznie przemysł europejski przestaje istnieć
— podkreśliła Beata Szydło.
Co najistotniejsze, likwidacja górnictwa, likwidacja przemysłu stalowego w obecnej sytuacji, kiedy Europa powinna wzmacniać swoją gospodarkę, a przede wszystkim przemysł z Europy. To jest karygodny błąd
— stwierdziła europoseł PiS.
„Trzeba przestać gadać, zrewidować te wszystkie programy”
Beata Szydło powiązała całą sprawę z tym, że obecnie zarówno Donald Tusk, jak i szefowa KE Ursula von der Leyen mówią o potrzebie wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego, tymczasem jego rozwój jest powiązany z siłą innych gałęzi przemysłowych.
Dzisiaj Tusk i Von der Leyen mówią o potrzebie wzmacniania przemysłu obronnego, europejskiego przemysłu obronnego, ale jak to chcą zrobić, skoro wszystkie decyzje podjęte wcześniej de facto zlikwidowały ten przemysł? Dlatego trzeba przestać gadać, zrewidować te wszystkie programy, te wszystkie strategie, które zostały przyjęte, zmienić je i wzmocnić możliwość odtworzenia przemysłu stalowego. Tym również musi być zrewidowana, muszą być zrewidowane decyzje dotyczące górnictwa
— mówiła była premier.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742131-szydlo-niech-tusk-i-von-der-leyen-ratuja-przemysl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.