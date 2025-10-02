Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w trybie pilnym zwołał zespół sterujący, który jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę pocisków AMRAAM w wersji D do samolotów F-35. Poinformował o tym na dzisiejszej konferencji prasowej. Zaznaczył, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia. „Presja ma sens. Gdybym nie nagłośnił problemów z zakupem rakiet do F-35, to prawdopodobnie minister Kosiniak-Kamysz o sprawie by w ogóle nie wiedział. Tak oto rząd bohatersko rozwiązał problem, który sam sobie stworzył. Najważniejsze, że nasze F-35 będą miały z czego strzelać” - skomentował na portalu X Mariusz Błaszczak, były minister obrony.
Jak mówił Kosiniak-Kamysz, „kupujemy te samoloty i kupujemy najnowszą wersję pocisków AIM-120 AMRAAM”.
Możliwość tego zakupu została nam udzielona przez Kongres Stanów Zjednoczonych
— powiedział wicepremier.
Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia.
I z tej możliwości – w wyznaczonym terminie do 10 grudnia, kiedy należy podpisać określone zobowiązania, umowy – Polska się wywiąże
— zapewnił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że na razie tylko USA i Polska będą miały dostęp do pocisków AMRAAM w wersji D.
Kosiniak-Kamysz: Bierzemy udział w największej historycznej transformacji Sił Zbrojnych
Wicepremier przekazał, że w posiedzeniu zespołu sterującego udział wzięli, oprócz przedstawicieli MON, także przedstawiciele resortów gospodarki i finansów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślił, że „nie ma żadnego problemu z finansowaniem tego zakupu”, który zostanie zrealizowany z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Dodał, że ze strony zarówno MF, jak i BGK uzyskał jednolite wsparcie dla transformacji i modernizacji Sił Zbrojnych RP.
Bierzemy udział w największej historycznej transformacji Sił Zbrojnych RP
— ocenił szef MON.
Zaznaczył, że tygodniowo zawieranych jest nawet kilka umów na nowy sprzęt.
Błaszczak: Rząd bohatersko rozwiązał problem, który sam stworzył
Z komentarza Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS i byłego szefa MON wynika, że rząd Donalda Tuska nie po raz pierwszy pochwalił się sukcesem, który tak do końca nie jest sukcesem tego rządu.
Presja ma sens. Gdybym nie nagłośnił problemów z zakupem rakiet do F-35, to prawdopodobnie minister Kosiniak-Kamysz o sprawie by w ogóle nie wiedział. Tak oto rząd bohatersko rozwiązał problem, który sam sobie stworzył. Najważniejsze, że nasze F-35 będą miały z czego strzelać
— napisał polityk PiS.
Jednocześnie zachęcam ministra obrony, by poparł złożony dziś przez PiS projekt ustawy w sprawie spłaty zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych spoza części budżetowej przeznaczonej na obronność. Odwagi!
— dodał Błaszczak.
aja/PAP, X
