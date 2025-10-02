Podczas sesji Rady Miasta radni PiS zaapelowali o przeprowadzenie referendum w sprawie nocnej prohibicji wśród warszawiaków. Lewica i Miasto Jest Nasze chcą, aby pilotażowe wprowadzenie nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach było opiniowane przez wszystkie dzielnice stolicy.
Przewodniczący klubu radnych PiS Dariusz Figura dopytywał dlaczego prezydent nie chce wprowadzać pilotażu również na Ochocie i Bielanach, skoro te dzielnice również wyraziły pozytywną opinię popierając nocną prohibicję na swoim terenie.
Podkreślił, że konsultacje społeczne nie mogą być podstawą podejmowania takich decyzji, bo nie są reprezentatywne. Dlatego radni PiS proponują referendum w tej sprawie.
Reprezentująca klub Lewicy i Miasto Jest Nasze Marta Szczepańska przypomniała, że w ich projekcie również okres implementacji nocnego zakazu również wynosił 14 dni i wtedy było im tłumaczone, że jest zbyt krótki dla przedsiębiorców.
Zaznaczyła, że radnych niepokoi to, że nocnego pilotażu zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach nie opiniują wszystkie dzielnice miasta.
Mogą pojawić się głosy z innych dzielnic, że one też chcą wprowadzenia pilotażu
— dodała.
Sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie wprowadzenia poprawki do projektów skierowanych do dwóch dzielnic - Śródmieścia i Pragi-Północ w sprawie wyrażenia opinii tych dzielnic dotyczących pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji.
Poprawki dotyczą m.in. skrócenia czasu wejścia w życie pilotażu nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach, a także zaproponowanego na czwartkowej sesji przez radnych KO przesunięcia czasu obowiązywania zakazu od godziny 22.00.
Zwrot o 180 stopni w KO ws. prohibicji
Sam Trzaskowski nagle na Radzie Warszawy podał, że… radni KO obecnie są za tym, by całą Warszawę objąć nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Jeszcze na początku drugiej połowy września mieli zupełnie inne zdanie na ten temat.
Tak, z KO podjęliśmy, z radnymi KO podjęliśmy razem decyzję, że obejmiemy całe miasto stołeczne ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu. Od razu wyjaśniam, że chodzi o sklepy i stacje benzynowe. Najpóźniej ten zakaz obejmie całe miasto 1 czerwca przyszłego roku. To najważniejsze
— zadeklarował Trzaskowski na Radzie Warszawy.
Jeżeli chodzi o te decyzje, które przed nami - tak, podejmujemy decyzję o tym, żeby wprowadzić pierwszy etap w dwóch dzielnicach, czyli w Śródmieściu na Pradze-Północ
— podkreślił prezydent Warszawy.
Radni KO przegłosowali nocną prohibicję już od godz. 22
Warszawscy radni przegłosowali poprawki do dwóch projektów dotyczących opinii dwóch dzielnic ws. pilotażu nocnej prohibicji: Śródmieścia i Pragi-Północ. Dotyczą one zmiany obowiązywania zakazu od godz. 22.00 i skrócenia czasu wejścia w życie uchwał.
Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W porządku były projekty dotyczące opinii dwóch dzielnic – Śródmieścia i Pragi-Północ – na temat wprowadzenia w nich nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych.
Prezydenckie projekty uchwał zmieniają projekty wcześniej zgłoszone i przyjęte na ostatniej sesji rady miasta. Zmiana dotyczy czasu wejścia w życie uchwały – z trzech miesięcy na 14 dni oraz po poprawce radnych KO również zmianę godziny obowiązywania nocnego zakazu od godziny 22.00 do 6.00.
Za uchwałą dotyczącą dzielnicy Śródmieście głosowało 49 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za uchwałą dotyczącą Pragi-Północ było 47 radnych, dwie osoby były przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Trzaskowski: Nocna prohibicja będzie w całej Warszawie
Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem sesji Trzaskowski zapowiedział, że „w marcu najdalej” złoży wniosek, by ograniczenie obowiązywało w cały mieście od 1 czerwca 2026 r. „Zaczynamy od dwóch dzielnic, w których jest najwięcej problemów i zgłoszeń” - wskazał.
Zaznaczył przy tym, że ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu dotyczy sklepów i stacji benzynowych, a nie barów i restauracji. Trzaskowski wyjaśnił, że pilotaż pokaże m.in. czy proponowane godziny będą odpowiednie oraz jak będzie wyglądała sytuacja w tych miejscach tuż przed 23.
Pilotaż chcą na swoim terenie wprowadzić również dzielnice Bielany i Ochota. Trzaskowski pytany o tę kwestię, powiedział że najpierw zaplanowano pilotaż „w ścisłym centrum”.
Wiem, że są dzielnice, które chcą takich ograniczeń, ale uspokajam - te ograniczenia będą funkcjonowały w całym mieście, dosłownie za kilka miesięcy
— podkreślił prezydent stolicy.
Zwrócił uwagę, że ograniczenia nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem, dlatego potrzebne są kompleksowe działania, które - jak zapowiedział - będą podejmowane.
Przyspieszamy w związku z tym, że słyszymy te postulaty, widzieliśmy też co się działo w debacie publicznej, wszyscy wyciągają z tego wnioski, z tego się bardzo się cieszę. Po to ta sesja nadzwyczajna, żeby przyśpieszyć ten pierwszy etap na 1 listopada i później, dosłownie myślę, że po 3 miesiąca, w marcu najdalej będzie mój wniosek o całe miasto
— mówił Trzaskowski.
Na sesji rady Warszawy, która odbyła się dwa tygodnie temu, niespodziewanie prezydent Warszawy wycofał swój projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Radni zagłosowali też przeciwko projektowi radnych w tej samej sprawie, a przyjęli dwa projekty dotyczące wprowadzenia zakazu w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Z funkcji zrezygnował wiceprezydent miasta Jacek Wiśnicki (Polska 2050), który popierał stanowisko Trzaskowskiego.
