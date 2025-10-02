„Dziś Tusk przekonuje, że „wszyscy rozumieją” skalę zagrożenia. Ale gdy trzeba było walczyć o władzę w Polsce nie wahał się iść ramię w ramię z naszymi wrogami. Te haniebne działania zostaną z nim na zawsze” - skomentował na portalu X były szef MSWiA Mariusz Kamiński, odnosząc się do słów Donalda Tuska ws. zagrożenia ze strony Białorusi i Rosji. Europoseł PiS przypomniał działania i słowa premiera, który atakował rząd Zjednoczonej Prawicy, który bronił Polski przed działaniami hybrydowymi Mińska i Kremla.
W czasie gdy środowisko lewicowo-liberalne znajdowało się w opozycji, dopuszczało się haniebnych i obrzydliwych czynów. Wojsko Polskie, Straż Graniczna czy Policja pilnują polsko-białoruskiej granicy od początku wojny hybrydowej, jaką prowadzi Moskwa rękami Mińska. Używa do tego nielegalnych migrantów, którzy koczują po stronie białoruskiej i starają się wedrzeć do Polski. Wśród uchodźców znajdują się praktycznie sami mężczyźni w wieku poborowym, co stwarza jeszcze większe zagrożenie.
Obecny rząd, gdy był w opozycji, atakował polskie służby, które heroicznie broniły dostępu do naszej wschodniej granicy. Uruchomiona została potężna fala hejtu, która co dzień wylewała się na mundurowych. Jej symbolem stała się kpt. Anna Michalska, ówczesna rzecznik Straży Granicznej, która przyjmowała na siebie olbrzymie ilości nienawiści. Również posłowie ówczesnej opozycji nie ułatwiali życia polskim służbom, wystarczy przypomnieć chodzenie z pizzą Dariusza Jońskiego czy Michała Szczerby oraz absurdalne zachowanie Franciszka Sterczewskiego, który uciekał przed pogranicznikami. Obrzydliwych zachowań dopuszczali się również artyści, których symbolem została Barbara Kurdej-Szatan wyzywająca polskie służby od „morderców”. Wisienką na torcie został paszkwil, stworzony przez Agnieszkę Holland „Zielona Granica”, który ukazywał polskie służby w złym świetle.
Tusk zmienił zdanie ws. granicy z Białorusią
Swoje dołożył także Donald Tusk, który w 2021 roku mówił:
Jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na sytuację na granicy, to wypowiadanie słów, które są kompromitujące, że Polska się obroni. Tak jakby ci ludzie wypowiedzieli nam wojnę. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów. To są ludzie, którzy potrzebują pomocy.
Z kolei podczas nieformalnego szczytu UE w Brukseli, który odbywa się w dniach 2-3 października 2025 roku, Tusk zmienił zdanie. Okazuje się, że gdy już rządzi to nagle narracja względem granicy z Białorusią uległa zmianie…
Mam jako polski premier satysfakcję, że polski punkt widzenia na temat znaczenia obrony wschodniej flanki stał się już powszechnym punktem widzenia. Już nikt nie kwestionuje tego, że nasza wschodnia granica z Rosją i Białorusią jest granicą całej Europy i NATO. Że wszyscy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność także finansową, organizacyjną za ochronę naszej wschodniej granicy
— powiedział.
Kamiński: Tusk sabotował działania na granicy
Europoseł PiS Mariusz Kamiński zwrócił uwagę na zmianę w narracji premiera. Wskazał na obłudę w działaniu oraz przypomniał, że w przeszłości sabotował obronę granicy z Białorusią.
Gdy Polska w 2021 roku została zaatakowana przez służby Rosji i Białorusi, Donald Tusk i jego środowisko sabotowało działania obronne polskiego rządu. Dziś Tusk przekonuje, że „wszyscy rozumieją” skalę zagrożenia. Ale gdy trzeba było walczyć o władzę w Polsce nie wahał się iść ramię w ramię z naszymi wrogami. Te haniebne działania zostaną z nim na zawsze
— skomentował na portalu X.
To kolejny przykład, który pokazuje, że Tusk zmienia zdanie w zależności od tego, co mu się w danym momencie opłaca. Martwi się o bezpieczeństwo, ale gdy doszedł do władzy, to jedną z pierwszych decyzji było podpisanie paktu migracyjnego, który jest olbrzymim zagrożeniem, dla Polaków.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— „Sterczewski rozmawia z izraelskimi żołnierzami… Oh wait!”. Dworczyk kpi z posła KO i przypomina zachowanie na granicy polsko-białoruskiej
— Ściana dronowa dla Polski to był blef? Wąsik grzmi po słowach Tuska! „Głównym przeciwnikiem był kanclerz Niemiec”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742099-kaminski-o-hipokryzji-tuska-ramie-w-ramie-z-wrogami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.